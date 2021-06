Le flop de Chelsea Alvaro Morata répond aux critiques après un échec choquant contre la Suède

Morata a raté une gardienne (Photo: . via .)

Alvaro Morata insiste sur le fait qu’il ” va très bien ” après avoir raté une glorieuse opportunité lors du match nul 0-0 de l’Espagne contre la Suède lors de leur premier match de l’Euro 2020.

Morata a gaspillé une grande chance, le pied de côté horriblement large en tête-à-tête avec le gardien suédois Robin Olsen, alors que l’Espagne n’a pas réussi à faire valoir sa domination.

L’équipe de Luis Enrique contrôlait totalement son match d’ouverture à Séville, enchaînant 917 passes contre 162 pour la Suède, mais ils n’ont pas réussi à mettre le ballon au fond des filets.

Morata, l’ancien attaquant de Chelsea, a été fortement critiqué pour son absence, mais il affirme ne pas se soucier du bruit extérieur.

“J’ai pris cette situation très normalement”, a déclaré Morata avant leur affrontement avec la Pologne. «Je travaille depuis les moins de 17 ans pour être ici et jouer ces tournois.



Morata a reçu des critiques (Photo: .)

« Je ne peux pas être aimé de tout le monde. Quand il y a des critiques il faut les respecter mais écouter peu et travailler.

« Dans un match, les choses se passent si vite que vous n’avez pas le temps de réfléchir.

“Le gardien a très bien fait [to close the space] et j’ai dû m’adapter au poste.

“Je ne sais pas si demain le ballon entrera dans le but, mais je donnerai 200 % à chaque fois que je jouerai pour l’Espagne. Il est normal que lorsque vous dessinez un jeu et que vous méritez de le gagner, cela vous coûte de dormir.

« L’opinion du peuple ne change pas mon humeur. Si je marque, je serai heureux pour les gens qui sont toujours avec moi, mais je vais très bien.

“La chose la plus importante que j’ai faite est de mener une vie normale, d’être avec mes coéquipiers. Tout ce que nous faisons ici est important.

«Il est clair que l’attaquant vit pour les buts. Notre travail est de marquer des buts. Contre la Suède, j’ai beaucoup déchargé physiquement et je pense que j’ai bien fait pas mal de choses, mais il semble que tout se résume à marquer. Cela fait partie de notre travail.

