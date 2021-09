Le flop de Man Utd révèle des pourparlers «vraiment positifs» avec Solskjaer; sortie ne ferme jamais

Donny van de Beek insiste sur le fait qu’il n’a jamais été sur le point de quitter Manchester United cet été et a eu des entretiens « vraiment positifs » avec le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.

Les milieu de terrain des Pays-Bas L’avenir à Old Trafford était à l’honneur tout au long de la dernière fenêtre de transfert après avoir effectué seulement quatre départs lors de sa première campagne en Premier League. Un déménagement à Everton a été évoqué, mais Van de Beek voit toujours son avenir à Uni et veut prouver que ses sceptiques ont tort ce terme.

Lorsqu’on lui a demandé si le passage à Goodison Park était proche avant la date limite, le joueur de 24 ans a déclaré à Rio Ferdinand’s Vibe avec la chaîne YouTube FIVE : “Non. J’ai parlé avec le manager et le club, et ils ont dit qu’ils voulaient que je reste ici.

“Le manager était vraiment positif à mon sujet et il a dit ‘J’ai besoin de toi et je veux te garder ici’.

“Il a également déclaré:” Ce que je vois de vous tous les jours à l’entraînement, c’est un Donny différent maintenant “.

“Le manager était vraiment positif à mon sujet, et maintenant je me sens bien, je suis en bonne forme et j’espère pouvoir montrer aux fans que je me suis beaucoup amélioré.

“Il a dit qu’il voyait une grande différence, peut-être que je suis un peu plus fort maintenant et il peut voir que j’ai un an d’expérience en Angleterre maintenant.”

Van de Beek en vrac

Van de Beek a passé une grande partie de l’été à suivre un programme de remise en forme et de renforcement rigoureux pour essayer de se préparer davantage au football de Premier League.

Mais jusqu’à présent, son travail acharné n’a pas porté ses fruits, le milieu de terrain étant un remplaçant inutilisé lors des trois premières sorties de United en Premier League.

Mais le Néerlandais reste optimiste que son heure viendra. Il a ajouté: “Vous ne pouvez jamais promettre que (le temps de jeu) c’est juste du football. On ne peut jamais promettre à un joueur et lui dire s’il peut jouer ou non, et je suis d’accord avec ça.

« J’ai demandé à jouer plus. Vous pouvez vous entraîner dur tous les jours, mais au final, vous avez besoin de temps de jeu. Si vous ne jouez qu’une fois par mois, vous ne pouvez pas montrer votre meilleure forme – jouer est vraiment important.

