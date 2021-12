Le flop de Manchester United, Adnan Januzaj, pourrait rejoindre Barcelone en transfert gratuit alors que Xavi envisage l’ailier belge avec la Real Sociedad

L’ancien ailier de Manchester United Adnan Januzaj pourrait être sur le point de revenir à la célébrité avec un transfert aux géants espagnols de Barcelone.

Januzaj exerce actuellement son métier avec la Real Sociedad en Liga et a fait partie des récents succès du club, mais pourrait partir gratuitement à l’expiration de son contrat l’été prochain.

.

Vous vous souvenez de lui ? Januzaj pourrait bientôt faire la une des journaux avec Barcelone

Januzaj a fait irruption sur la scène avec style à United mais sa carrière a régressé par la suite

Des prêts à Dortmund et à Sunderland ont suivi, avant de trouver une maison dans le nord de l’Espagne

Le Barça, à court d’argent, cherche des moyens de contourner sa dette estimée à 1,16 milliard de livres sterling, et Januzaj a été choisi comme solution, selon des informations en Espagne.

Januzaj était considéré comme une énorme perspective lorsqu’il a rejoint United en provenance d’Anderlecht à l’âge de 16 ans en 2011 et, malgré un succès précoce sous David Moyes, le Belge est tombé en disgrâce sous Louis van Gaal Jose Mourinho.

Les périodes de prêt au Borussia Dortmund et à Sunderland n’ont pas aidé à progresser, mais il a relancé sa carrière à la Sociedad après son déménagement en Espagne en 2017.

Il est depuis devenu un vainqueur de la Copa del Rey et a fait partie de l’équipe qui s’est imposée comme un prétendant régulier au football européen.

Le média espagnol Sport affirme que la préférence du joueur de 26 ans était de rester au Pays basque à l’approche des derniers mois de son contrat, mais l’intérêt du Barça a compliqué les choses.

.

Xavi a beaucoup de travail à faire au Barça, et les transferts gratuits pourraient être cruciaux

L’international belge pourrait ajouter de la classe à l’avant ou au milieu de terrain

Et des rapports en Espagne affirment qu’une décision pourrait survenir dès janvier si le prix est correct.

L’ancien joueur de Sunderland et Dortmund est revenu en marge de l’équipe belge de Roberto Martinez ces dernières années, et avec plus d’exposition au Camp Nou, il pourrait participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Après avoir quitté Old Trafford en 2017, Januzaj a imputé son départ à l’ancien patron Van Gaal, les deux commençant une étrange guerre publique de mots.

« C’était [van Gaal’s] personnel parce que je devais faire tout ce qu’il disait », a expliqué Januzaj. «J’étais un jeune garçon, je devais juste rester calme et, comme on dit, je devais juste me taire et travailler sur le terrain, c’est tout.

. – .

Januzaj a imputé sa carrière infructueuse en Premier League à van Gaal, mais pourrait bientôt rejoindre l’une de ses anciennes équipes

« C’est le maximum que vous puissiez faire, il n’y a rien d’autre que vous puissiez faire. Vous n’aviez qu’à l’accepter, à apprécier et à jouer pour votre football.

Van Gaal a ensuite riposté avec force aux critiques en déclarant: «Je n’ai absolument aucun besoin de me défendre contre tant d’injustice.

« L’image de soi des joueurs laisse les désirs, et ma carrière de manager montre à quel point de jeunes joueurs pourraient tenter leur chance sous ma direction. »

