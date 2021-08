Le Florida Board of Education envisage de sanctionner 2 districts scolaires exigeant un masque .

Le Florida Department of Education a prévu une réunion d’urgence du State Board of Education mardi pour envisager des coupes dans le financement de deux districts scolaires qui ont repoussé le décret du gouverneur Ron DeSantis autorisant les parents à ignorer les mandats de masque.

L’ordonnance de DeSantis ordonne au commissaire à l’éducation Richard Corcoran de retenir les fonds des conseils scolaires «non conformes» qui imposent des exigences en matière de masques au cours de l’année scolaire, ce qui a déjà commencé dans la plupart des districts de Floride.

L’ordonnance a été modifiée le 6 août pour « adapter étroitement » les sanctions – suspensions de salaire – aux fonctionnaires et aux membres du conseil scolaire contrevenants.

Au moins 10 districts scolaires de Floride ont imposé des mandats de masques; tous sauf trois ont fourni des options de retrait. Les commissions scolaires des comtés de Leon, Alachua et Broward ont adopté des politiques qui exigent qu’une note du médecin soit dispensée du mandat.

Le conseil scolaire du comté de Leon a depuis modifié sa politique. Ce n’est pas le cas avec Alachua, qui a commencé l’école mardi, et Broward, qui commence mercredi.

Corcoran a donné aux deux jusqu’à 17 heures vendredi pour expliquer comment ils se conformeront au décret.

« En fonction des faits présentés », a écrit Corcoran lundi, « je peux recommander au Conseil d’État de l’éducation que le département retienne des fonds d’un montant égal aux salaires du surintendant et de tous les membres du conseil scolaire. »

La réunion était prévue malgré le fait que le bureau du gouverneur ait reconnu jeudi que l’État ne pouvait légalement pas cibler les salaires des membres du conseil d’administration et des surintendants.

Ce que le DOE peut faire, cependant, selon l’interprétation du bureau du gouverneur de la loi de l’État et de la Constitution de la Floride, est de retenir le financement de l’État qui équivaut au montant des salaires des membres du conseil scolaire et du surintendant.

Le conseil d’administration examinera les sanctions alors qu’une lettre ouverte signée par plus de 800 médecins de Floride circule, exigeant que les conseils scolaires soient autorisés à installer des mandats de masque alors que la variante delta COVID-19 continue de se propager dans le Sunshine State.

“Alors que le virus traverse la Floride, les prestataires de soins de santé pensent que nous combattons cet incendie sans aucun leadership du gouverneur Ron DeSantis”, ont écrit les médecins.

La lettre a été coordonnée par le Comité pour la protection des soins de santé, une organisation nationale créée à l’origine pour contrecarrer l’abrogation de la Loi sur les soins abordables.

« Empêcher les communautés de prendre des décisions locales pour se protéger avec (DeSantis) un décret unique et descendant ne fera qu’empirer les choses », indique la lettre. « Son décret interdisant aux districts scolaires locaux de mettre en œuvre des garanties COVID-19 expose chaque enfant à un virus plus mortel que la grippe, aussi contagieux que la variole et évitable avec deux mesures d’atténuation de base : l’utilisation du masque et les vaccinations. Le gouverneur DeSantis a effectivement interdit le premier et presque ignoré le dernier. Avec la reprise des écoles et le retour des enfants dans les salles de classe, la stratégie anti-sécurité du gouverneur DeSantis met les gens en danger, y compris les enfants.

DeSantis s’est opposé aux mandats de masques obligatoires en tant que violation des droits parentaux, citant une étude de l’Université Brown qui “a analysé les données COVID-19 pour les écoles de Floride et n’a trouvé aucune corrélation avec les mandats de masques”.

Cette même étude, cependant, soutient les masques à l’école.

«Nous tenons à souligner qu’en général, cette littérature suggère que l’école en personne peut être exploitée en toute sécurité avec une atténuation appropriée, qui comprend généralement un masquage universel. Il serait prématuré de tirer des conclusions alternatives sur cette question sur la base de ces données préliminaires », ont écrit les chercheurs.