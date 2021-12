Le flot imparable de fuites du Samsung Galaxy S21 FE a atteint le stade de la vidéo pratique

« Combien le téléphone devrait-il fuir avant le lancement ? » Samsung : oui

Le Galaxy S21 FE de Samsung doit figurer en tête de liste des appareils les plus divulgués. Au moins, il semble bien que nous sachions à peu près tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet – nous avons vu des images, des spécifications, des dates de lancement supposées, vous l’appelez. Nous avons même entendu des rumeurs selon lesquelles l’appareil aurait été annulé à un moment donné. Mais juste au moment où vous pensez que les fuites ne peuvent pas être meilleures (ou pires), des vidéos réelles et pratiques du téléphone sont apparues.

Plusieurs vidéos ont fait surface en ligne au cours des deux derniers jours, présentant le Galaxy S21 FE, qui n’a pas encore été publié, dans toute sa splendeur, et bien que certaines aient été supprimées, d’autres restent. Une vidéo YouTube de HDblog met en évidence l’écran AMOLED plat de 6,4 pouces du téléphone avec ces lunettes minces et la résolution FHD+, ainsi que le panneau arrière au fini mat avec un boîtier de caméra de couleur assortie. Nous commençons avec un déballage qui montre le téléphone, de la documentation, un câble USB Type-C et un outil d’éjection de plateau SIM dans une boîte de vente au détail écologique (je suppose que nous sommes sur le retrait du chargeur à ce stade ,à droite?).

Nous obtenons également une visite rapide du logiciel, confirmant qu’il exécute bien Android 12 basé sur One UI 4 prêt à l’emploi, comme le suggéraient les rumeurs précédentes. face aux caméras (cela pourrait à peu près passer pour un examen complet à ce stade), et ils n’ont pas l’air mal du tout. Ce SKU particulier est alimenté par le chipset Snapdragon 888, mais des régions comme l’Europe devront se contenter de l’Exynos 2100.

Le téléphone ici est un S21 FE de couleur graphite, mais d’autres options – vert olive, lavande et blanc – seront disponibles au lancement. Vous pouvez voir la couleur lavande dans cette vidéo pratique sur Instagram, et elle est magnifique :

Nous nous attendons à ce que Samsung lance le Galaxy S21 FE début janvier à un prix compétitif. Cependant, étant donné que la date de sortie prévue pour la série Galaxy S22 avec une puce plus récente et de meilleures spécifications n’est pas très éloignée, il sera intéressant de voir comment cela affecte les ventes du S21 FE.

