Le Fluminense, un exemple à suivre

29/10/2021 à 08:00 CEST

Xerém est le centre de formation pour les catégories de base de Fluminense. Et, depuis des années, il est devenu synonyme de formation des talents. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs du football brésilien car les concepts techniques et le goût du bon football priment sur le physique.

Et, en cette 2021 encore pandémique, le Rio Tricolor montre sa poitrine car c’est la saison où l’équipe première a utilisé le plus de joueurs sortis de la base : ils sont 25 ‘Moleques de Xerem’. Alors qu’il lui reste encore 10 matchs officiels à disputer pour baisser le rideau, la barre de 2022 a déjà été franchie lorsque les 20 footballeurs sortis de la carrière ont été atteints.

L’engagement à la base n’est pas la sortie facile de la crise économique mais un pari déterminé et durable du club. « Je pense que la plus grande valeur ajoutée que nous ayons aujourd’hui est le lien direct entre le football professionnel et le football de base. Et à cela, il faut ajouter la bonne formation des joueurs que Fluminense a déjà dans son histoire, quelque chose qui est reconnu au Brésil et dans le monde », a déclaré le directeur exécutif du football, Paulo Angioni.

ENTRAÎNEZ-VOUS AUSSI POUR VENDRE

Xerém est une usine d’exportation. C’est là, par exemple, que le madridista est sorti Marcelo, ou Gerson, commençant maintenant avec Tite et jouant pour l’Olympique de Marseille. En ce 2021, Fluminense a vendu à Manchester City l’un de ses joyaux, Kayky, qui a été surnommé le gaucher Neymar à Manchester City.

Sa dernière grande révélation est l’attaquant, John Kennedy, 19 ans, devenu ce week-end le héros du triomphe tricolore (3-1) à Fla-Flu, inscrivant un doublé. Dans cette rencontre, marque aligné six joueurs locaux.

C’est une victoire qui maintient Fluminense en vie dans la lutte pour accéder aux places Libertadores 2022, mais cela eut de très graves conséquences pour son éternel rival. Flamengo (qui a deux matchs de moins) a perdu 13 points de retard sur le leader, At. Mineiro, disant pratiquement au revoir à ses options de titre. Le Brasileirao peut être vu pour sa condamnation ce week-end avec un Flamengo-At Mineiro au Maracana.

Dans la perspective de la saison 2022 qui débutera en janvier, la direction sportive de la grippe s’est fixé comme objectif que la moitié de l’effectif soit composée de footballeurs de Xerém. « Si nous réussissons, ce serait un événement historique dans le contexte actuel et cela montrerait que notre politique produit des effets très positifs », dit-il. Paulo Angioni.