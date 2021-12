Le flux chronologique à venir d’Instagram peut ne pas fonctionner comme vous le souhaitez

La grande nouvelle sur Instagram résultant de la comparution d’aujourd’hui au Sénat du chef de la plate-forme Adam Mosseri, qui était principalement axée sur la façon dont l’entreprise cherche à améliorer la sécurité et le bien-être des jeunes utilisateurs, est qu’Instagram cherche à ajouter une option de flux chronologique au début de l’année prochaine, l’un des les fonctionnalités les plus demandées dans l’application.

Comme Mosseri l’a expliqué :

« Nous travaillons actuellement sur une version d’un flux chronologique que nous espérons lancer l’année prochaine. »

Notez le terme ‘version’ ici.

Mosseri a ajouté que la société travaillait sur l’option depuis des mois, avec des progrès bien avancés sur le prototype.

Ce qui enthousiasme de nombreux utilisateurs et de nombreux analystes évaluant ce que cela pourrait signifier.

Mais voici la chose – l’option de flux chronologique à venir d’Instagram fonctionnera très probablement de la même manière que l’option de tri de flux de Facebook le fait actuellement, en ce sens que vous pouvez choisir d’afficher les publications des pages et des personnes que vous suivez dans l’ordre chronologique, mais vous ne pouvez pas le définir par défaut et ouvrir l’application à ce flux chrono inverse à chaque fois que vous revenez.

L’option à venir ressemblera probablement à cette bascule, repérée lors des tests par le chercheur d’applications Alessando Paluzzi :

Comme vous pouvez le voir ici, cette nouvelle bascule vous permettrait de trier votre flux principal par « Favoris », qui sont les profils que vous ajoutez à votre liste de choix, et « Suivant », en plus du flux « Accueil » traditionnel défini par un algorithme. . La prédiction de Paluzzi est que le flux « suivant » sera affiché dans l’ordre chronologique inverse, auquel Instagram semble faire allusion dans sa confirmation de la déclaration de Mosseri.

Nous voulons que les gens aient un contrôle significatif sur leur expérience. Nous avons expérimenté les Favoris, un moyen pour vous de décider quelles publications vous souhaitez voir plus haut, et nous travaillons sur une autre option pour voir les publications des personnes que vous suivez dans l’ordre chronologique. – Communications Instagram (@InstagramComms) 8 décembre 2021

Cela signifierait que vous pourrez effectivement afficher votre flux dans l’ordre chronologique, mais il est peu probable qu’il s’agisse d’une option définie – ce qui, comme indiqué, est exactement ce que vous pouvez faire sur Facebook en ce moment en choisissant les options d’affichage pour votre fil d’actualité.

L’avantage de cela pour Instagram est que cela remet la responsabilité sur les utilisateurs. Si les gens veulent se plaindre d’un biais algorithmique potentiel et des « interdictions fantômes » et autres, alors ils ont la capacité de réorganiser leur flux comme bon leur semble, sans intervention de l’algorithme. Alors qu’en même temps, Instagram sait que de nombreuses personnes ne prendront tout simplement pas la peine de le faire à chaque fois qu’elles ouvriront l’application, ce qui lui permet de maintenir largement les avantages de l’engagement de l’approche de flux algorithmique (Instagram a noté à plusieurs reprises que l’engagement et l’expérience utilisateur les mesures se sont considérablement améliorées depuis la mise en œuvre de son algorithme de flux en 2016), tout en atténuant certaines des critiques concernant la suppression du flux chronologique.

C’est donc gagnant-gagnant à bien des égards – mais il convient de noter qu’il semble peu probable qu’Instagram vous permette de définir un affichage de flux chronologique inversé par défaut, ce qui signifie que cela ne ramène pas vraiment les choses à la façon dont ils l’étaient autrefois.

Mais peut-être le sera-t-il. Je veux dire, encore une fois, Mosseri a été très prudent avec sa formulation, tout comme Instagram dans sa confirmation. Si cela ramenait vraiment l’option, ce serait probablement plus ouvert – mais ce n’est peut-être qu’une interprétation, combinée au scepticisme imprégné par des annonces similaires dans le passé.

Nous le saurons bientôt, avec Instagram prêt à lancer l’option au début de la nouvelle année.