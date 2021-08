Le Flying Spur Mulliner de Bentley est l’hybride rechargeable le plus luxueux que nous ayons jamais vu

La Monterey Car Week est une période d’excès dans le monde automobile. Certaines des voitures les plus rares, les plus chères et les plus désirables sont exposées, mais les constructeurs automobiles prennent également le temps de montrer de nouveaux modèles – ce qui est exactement ce que la marque britannique de luxe Bentley a fait lors de l’événement de cette année.

La division de carrosserie du constructeur automobile, Mulliner, applique son savoir-faire à la Flying Spur, une berline quatre portes démesurée au prix tout aussi fou. Étonnamment, la voiture sera également disponible avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable – une première pour Mulliner.

La Flying Spur sera lancée avec en option un groupe motopropulseur V6 rechargeable de 2,9 litres, un V8 biturbo de 4,0 litres développant 542 chevaux et un moteur W12 biturbo de 6,0 litres générant bien plus de 600 chevaux. La version hybride rechargeable n’est pas en reste, cependant. Bentley dit qu’il propulsera la voiture géante à 60 mph à partir de l’arrêt en seulement 4,3 secondes, et à une vitesse de pointe de 177 mph.

Un yacht sur roues

Séparer l’ultra-luxe Flying Spur Mulliner du modèle “normal” a demandé du travail.

Pour commencer, les carrossiers ont ajouté des roues exclusives de 22 pouces avec une finition peinte et polie en gris, ainsi que des enjoliveurs de roue à nivellement automatique pour maintenir le logo Bentley en position verticale pendant que les roues sont en mouvement. Des badges spéciaux et une carrosserie Mulliner exclusive, comme la calandre « Double Diamond » et les coques de rétroviseurs peintes en argent, ont également été appliqués.

(Crédit image : Bentley Mulliner)

À l’intérieur, les acheteurs peuvent choisir parmi l’un des huit thèmes tricolores sur mesure, dont l’un s’appelle Ascot. Les voitures portant un intérieur Ascot auront du cuir bleu impérial s’étendant sur le tableau de bord, les garnitures de porte et la garniture de pavillon, ainsi que du cuir Camel sur les sièges avec des coutures à la main et des micro-passepoils blancs.

L’intérieur présente un motif de couture en losange qui, selon Bentley, a pris 18 mois à développer. Chaque losange contient 712 points individuels, alignés au centre de la forme.

(Crédit image : Bentley Mulliner)

Avant de commencer à penser qu’il s’agit d’une sorte d’hybride plug-in facile à vivre et bon marché à utiliser, nous devons intervenir avec une vérification de la réalité. Bentley, en tant que marque, n’est qu’à quelques centimètres de Rolls-Royce dans le domaine des prix et de l’exclusivité. Les véhicules Mulliner, en particulier, poussent la marque Bentley plus profondément dans l’excès et sont encore plus proches de cette référence de luxe.

Aucun détail exact sur les prix n’a encore été publié, mais le prix standard de la Flying Spur dépasse déjà la barre des 200 000 $ – il est donc raisonnable de s’attendre à ce qu’une version construite en autocar de la voiture glisse bien au nord de 300 000 $.

Mieux vaut commencer à économiser maintenant, alors.