Le FMI abaisse les prévisions de croissance de l’Inde pour l’exercice 22 à 9,5%

Commentant la croissance économique mondiale, le FMI a toutefois averti que la reprise “n’est pas assurée même dans les pays où les infections sont actuellement très faibles tant que le virus circule ailleurs”.

Le Fonds monétaire international (FMI) a réduit mardi ses prévisions de croissance pour l’exercice 22 pour l’Inde de 300 points de base (pb), par rapport à sa projection d’avril, à 9,5%, la baisse la plus importante de tous les pays, citant les dommages causés par la deuxième vague de Covid qui a culminé en mai.

Pour le prochain exercice, cependant, le Fonds a relevé la projection de croissance pour le pays à 8,5% contre 6,9%. Ses prévisions d’avril n’avaient pas pris en compte l’impact de la résurgence des infections à Covid en Inde.

Alors que l’organisme multilatéral a maintenu ses prévisions de croissance mondiale à 6 % pour 2021, il a réduit sa projection antérieure de 40 points de base pour les pays en développement et l’a relevée de 50 points de base pour les économies avancées. Les risques liés aux projections de référence mondiales sont toutefois à la baisse, a-t-il averti. Les pays en retard de vaccination, comme l’Inde et l’Indonésie, souffriraient le plus parmi les économies du G20, a-t-il ajouté.

Le FMI a également révisé à la hausse ses prévisions de croissance du volume du commerce mondial de 130 points de base pour 2021 à 9,7 % et de 50 points de base pour 2022 à 7 %. L’Inde devrait profiter d’une hausse attendue des perspectives commerciales mondiales une fois que son offre aura gagné du terrain.

« L’accès aux vaccins est devenu la principale ligne de fracture le long de laquelle la reprise mondiale se divise en deux blocs : le nombre de morts », a déclaré le Fonds dans ses dernières prévisions des Perspectives de l’économie mondiale (PEM).

Les prévisions du Fonds pour l’Inde pour l’EX22 sont supérieures aux 8,3 % prévus par la Banque mondiale, mais sont en phase avec certaines autres agences, notamment S&P et Moody’s. Cependant, la Reserve Bank of India s’attend désormais à ce que la croissance atteigne 10,5% au cours de l’EX22, tandis que le conseiller économique en chef KV Subramanian a déclaré qu’elle pourrait avoisiner 11%, car l’impact économique de la deuxième vague a été moins que craint.

Les réductions des prévisions de croissance économique pour cette année ont été élevées dans le cas de l’Inde, des membres de l’ANASE et de l’Arabie saoudite, tandis que les projections pour le Royaume-Uni, l’Italie et les États-Unis ont été relevées de 170 points de base, 70 points de base et 60 points de base, respectivement.

Commentant la croissance économique mondiale, le FMI a toutefois averti que la reprise “n’est pas assurée même dans les pays où les infections sont actuellement très faibles tant que le virus circule ailleurs”.

En ce qui concerne l’inflation, l’organisme multilatéral a déclaré que les récentes pressions sur les prix reflètent pour la plupart des développements inhabituels liés à la pandémie et des inadéquations transitoires entre l’offre et la demande. “L’inflation devrait revenir à ses niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des pays en 2022 une fois que ces perturbations se répercuteront sur les prix, bien que l’incertitude reste élevée”, a-t-il déclaré.

Cependant, le Fonds s’attendait à une inflation élevée dans certains marchés émergents et pays en développement, liée en partie aux prix élevés des denrées alimentaires. Néanmoins, les banques centrales « devraient généralement examiner les pressions inflationnistes transitoires et éviter de resserrer jusqu’à ce que la dynamique des prix sous-jacente soit plus claire ».

Le Fonds a également averti qu’un déploiement plus lent que prévu du vaccin permettrait au virus de muter davantage. “Les conditions financières pourraient se durcir rapidement, par exemple à cause d’une réévaluation des perspectives de politique monétaire dans les économies avancées au cas où les anticipations d’inflation augmenteraient plus rapidement que prévu”, a-t-il déclaré. De même, un double coup porté aux économies émergentes et en développement par « l’aggravation de la dynamique pandémique et le resserrement des conditions financières extérieures retarderaient gravement leur reprise et entraîneraient la croissance mondiale en deçà de la ligne de base de cette perspective ».