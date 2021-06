Actualités Bitcoin

Le FMI appelle à une « analyse minutieuse » du Bitcoin comme cours légal ; Le directeur du BIS dit qu’il s’agit d’une « expérience intéressante »

Le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé son mécontentement face à la décision d’El Salvador de devenir le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. La loi met Bitcoin sur un pied d’égalité avec le dollar américain dans le pays, qui a adopté le dollar comme monnaie officielle il y a 20 ans.

“Les actifs cryptographiques peuvent présenter des risques importants, et des mesures réglementaires efficaces sont très importantes pour les gérer”, a déclaré Gerry Rice, porte-parole du FMI, lors d’un point de presse prévu.

Le président Nayib Bukele facilite l’exploitation minière de Bitcoin dans le pays grâce à l’utilisation de l’énergie géothermique volcanique tout en utilisant le BTC dans l’échange de biens et de services et pour les envois de fonds.

Mais le FMI a déclaré jeudi que cela avait un certain nombre de préoccupations économiques et juridiques.

“L’adoption du bitcoin comme monnaie légale soulève un certain nombre de problèmes macroéconomiques, financiers et juridiques qui nécessitent une analyse très minutieuse”, a déclaré Rice lors d’un discours à Washington. “Nous suivons de près l’évolution de la situation et nous poursuivrons nos consultations avec les autorités.”

Rice a déclaré que le FMI organisait des réunions avec Bukele pour discuter de la loi sur le bitcoin et d’un programme de crédit potentiel “y compris des politiques visant à renforcer la gouvernance économique”. El Salvador serait en pourparlers avec le FMI au sujet d’un programme d’un milliard de dollars.

Les obligations du pays ont chuté, poussant le rendement de ses obligations à échéance 2025 à 7,8%. Leurs obligations sont les moins performantes sur les marchés émergents cette semaine.

Vendredi, Benoit Coeure, responsable du pôle d’innovation de la Banque des règlements internationaux, a qualifié le mouvement Bitcoin d’El Salvador d'”expérience intéressante”.

“El Salvador, c’est une expérience intéressante en effet”, a déclaré Coeure lors du lancement d’un pôle de recherche réglementaire avec la Banque d’Angleterre.

« Nous avons clairement indiqué à la BRI que nous ne considérons pas le bitcoin comme ayant réussi le test d’être un moyen de paiement. Le Bitcoin est un actif spéculatif et devrait être réglementé en tant que tel.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.