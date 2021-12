Le FMI approuve les dépenses expansionnistes en Espagne mais appelle à des plans de réduction de la dette

22/12/2021 à 15h30 CET

Agustí Sala

Le Fonds monétaire international (FMI) revient à la charge avec la nécessité de prolonger la vie active, ce qui suppose retarder l’âge de la retraite; Oui baisser le coût du licenciementou. Telles sont quelques-unes des conclusions de la mission de cette organisation concernant la situation de l’économie espagnole. Après avoir applaudi le stratégie de vaccination menée en Espagne contre le coronavirus et soulignant que l’emploi a dépassé les niveaux d’avant la pandémie, l’organisme international insiste sur la nécessité de maintenir un « politique budgétaire expansionniste en termes généraux « jusqu’à ce que Récupération et se concentrer sur les plus vulnérables.

Quoi qu’il en soit, après avoir reconnu l’importance du soutien public pour atténuer les effets de la crise, les représentants du FMI mettent en garde contre la dette publique élevée du pays, situé à 120 % du produit intérieur brut (PIB), qui, ajoutent-ils, « est une source de vulnérabilité« Pour cette raison, en plus d’encourager une politique budgétaire expansionniste favorisée par les fonds européens ‘Next Generation’ (ils calculent que leur impact cumulé pourrait être de 1,5 à 2 points de PIB d’ici fin 2022) ils préviennent qu' » avec le temps, L’Espagne devra réduire la dette à des niveaux plus prudents et créer marge fiscale pour répondre aux futurs « chocs ».

En ce sens, il prévient que « si des mesures discrétionnaires ne sont pas prises, on s’attend à ce qu’à moyen terme le déficit public continue d’être supérieur aux niveaux d’avant la crise ». En conséquence, « doit être entrepris un processus soutenu et progressif de consolidation budgétaire une fois que l’écart de production se sera refermé et que l’économie sera entrée sur la voie d’une croissance soutenue. « Cette exigence, soulignent-ils », serait remplie en 2023. « La prévision de croissance est de 4,6 % cette année et de 5 à 8 % l’année prochaine (la Banque d’Espagne les a abaissés la semaine dernière à 4,5% et 5,4%, respectivement, contre 6,5% et 7% maintenus par le gouvernement).

Durabilité du système

Le FMI, qui appelle à la préparation de des plans « crédibles à moyen terme » qui augmentent les revenus et rationalisent les dépenses Pour renforcer la confiance des investisseurs, il souligne que la réforme des retraites a dans un premier temps privilégié « l’acceptabilité sociale et la suffisance », avec des mesures telles que le lien entre la revalorisation des prestations et l’inflation et la suppression de la facteur de durabilité. Tout cela, ajoutent-ils, n’empêche pas de « persister souci de durabilité dans le cas où aucune mesure supplémentaire n’est mise en œuvre ».

Et ils se souviennent, par conséquent, qu’ils sont tenus « efforts supplémentaires pour contrer les pressions sur les dépenses de retraite », avec une augmentation annuelle estimée à 3,5% du PIB jusqu’en 2050. Parmi les solutions qu’ils suggèrent mécanismes pour restreindre les dépenses, par exemple, prolonger davantage la vie active et, dans le volet recouvrement, augmenter le revenu maximum soumis à cotisations. « Certaines de ces mesures devraient être intégrées dans la deuxième phase des réformes en 2022 », rappellent-ils.

Dans la partie sur l’augmentation de la perception, ils proposent un élargissement des assiettes fiscales et « une augmentation des taxes environnementales « . Dans les dépenses, des améliorations d’efficacité, basées sur des évaluations de dépenses. En ce sens, ils saluent la création de la division permanente au sein de l’Autorité indépendante pour la responsabilité budgétaire (Airef) pour donner une continuité à l’évaluation des dépenses.

Réduction du temps de travail

En matière sociale, les représentants du FMI insistent pour « rendre les contrats à durée indéterminée plus attractifs pour les entreprises, en réduisant le coût engendré par la insécurité juridique liée au licenciement de travailleurs permanents, ainsi que plans de réduction du temps de travail « bien conçus », ce qui donnerait aux entreprises la capacité d’amortir des « chocs » temporaires ». Ces mécanismes, ajoutent-ils, ne devraient pas alourdir les finances publiques et plaider pour « des politiques actives de l’emploi plus efficaces « , qui réaffectent les travailleurs entre les entreprises et les secteurs en cas de crises structurelles. À leur tour, ils défendent une plus grande la flexibilité dans les négociations collectives, permettant « accords au niveau de entreprises avec des paramètres généraux définis au niveau sectoriel ».

En ce qui concerne politiques du logement, le Fonds critique les plafonds d’augmentation des loyers dans les zones stressées car « ils peuvent introduire des inefficacités et restreindre la disponibilité de biens immobiliers pour les futurs locataires ». Ils préconisent également de « simplifier les réglementations sur l’utilisation des terres et de rationaliser les processus d’autorisation des gouvernements autonomes ».