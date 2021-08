Le FMI émet un nouvel avertissement contre l’utilisation d’actifs cryptographiques comme monnaie nationale Crypto new media

Visitez l’article original*

Alors que Bitcoin gagne du terrain dans le monde, les régulateurs financiers intensifient leur jeu pour essayer de sauver le système financier en ruine.

Le Fonds monétaire international (FMI) a envoyé un avertissement, nous disant que l’utilisation d’actifs cryptographiques comme monnaie nationale serait “un pas de trop”. Personnellement, je pense qu’un pas de trop est l’existence d’un organisme mondial irresponsable qui impose un système monétaire non viable à l’ensemble du monde, mais ce n’est que moi. Laissant cela de côté, regardons les arguments du FMI et voyons s’ils ont du poids.

Ne craignez pas la volatilité à court terme

Le FMI commence par nous avertir que les actifs cryptographiques sont extrêmement volatils, comme si nous ne le savions pas. Le FMI a déclaré que le bitcoin “a atteint un pic de 65 000 $ en avril, mais s’est ensuite effondré à moins de la moitié de cette valeur deux mois plus tard”. Alors oui, c’est volatile.

Mais voici la pièce qui manque au FMI. Si vous mesurez vos investissements en semaines et en mois, vous allez perdre à chaque fois. Vous devez effectuer un zoom arrière et le regarder sur le long terme.

Ci-dessus se trouve le prix du bitcoin en bougies annuelles depuis 2009. Nous pouvons voir qu’il a continué d’augmenter, avec seulement quelques années de baisse. C’est une image très différente de ce que le FMI vous dit. Même en tenant compte du récent ralentissement du bitcoin, il a encore augmenté d’environ 300 % au cours des 12 derniers mois. Adopter une vision à plus long terme est la clé. Le FMI essaie de vous faire peur en ne regardant que la volatilité à court terme.

« Inflation stable » ou accumulation

Ensuite, le FMI fait valoir que « les crypto-actifs sont peu susceptibles de se répandre dans les pays où l’inflation est stable ». L’inflation signifie que mon argent perd de la valeur. C’est perdre du pouvoir d’achat. Je n’appellerais pas cela stable, et je n’accepte pas que mon argent perde de la valeur à un taux stable choisi par une banque centrale. Pour moi, la stabilité signifie que ma richesse ne s’envole pas.

Le FMI poursuit en disant que les gens seraient très peu incités à épargner, même si une crypto comme le bitcoin avait cours légal. Et ils prétendent que les gens préféreraient de loin détenir une monnaie mondiale comme le dollar ou l’euro.

Ils s’attendent sérieusement à ce que vous croyiez que les personnes vivant sous une «inflation stable» préfèrent conserver et économiser dans des monnaies fiduciaires, qui sont garanties de perdre leur valeur, au lieu de mettre votre argent en bitcoin, qui a une longue histoire de croissance au fil du temps. Lequel choisirais-tu? Et que pensent les habitants de pays comme l’Argentine, le Liban et le Venezuela de voir l’hyperinflation et leurs devises exploser ? Lequel choisiraient-ils ?

L’inflation est un tueur absolu, même si vous vivez sous un régime « d’inflation stable ». Vous pouvez voir l’indice des prix à la consommation américain augmenter rapidement après que nous ayons dépassé l’étalon-or en 1971. L’inflation était modérée jusqu’à ce moment-là, puis elle a essentiellement augmenté. C’est votre richesse qui a été volée pendant des décennies.

Le dollar a une performance ridiculement médiocre par rapport à d’autres actifs. Nous pouvons voir sur ce graphique établi par Michael Saylor de MicroStrategy, le dollar a perdu 98% de son pouvoir d’achat en seulement cinq ans par rapport au Bitcoin.

Dans un calcul similaire par rapport au S&P 500, le dollar a perdu 91% de son pouvoir d’achat sur 30 ans. Vos dollars fiduciaires perdent continuellement de la valeur et sous-performent par rapport au bitcoin et aux actions. Et pourtant, le FMI dit que vous préféreriez détenir des dollars au lieu de bitcoins, ce qui vous donne un rendement de 239% par an. C’est fou. J’échangerai volontiers une certaine volatilité à court terme contre l’opportunité de créer une vraie richesse.

Je veux être juste envers le FMI ici. Il y a une chose dans leur article avec laquelle je suis d’accord. Ils disent que les actifs cryptographiques peuvent se propager aux personnes non bancarisées. Environ deux milliards de personnes n’ont pas accès au système financier. C’est un gros problème. Au Salvador, où j’ai récemment visité, il en coûte entre 25 $ et 50 $ par mois pour détenir un compte bancaire. C’est environ la moitié de ce que les gens gagnent en un mois, et les opérations bancaires sont donc prohibitives. Bitcoin sera la clé pour donner au système financier mondial un accès non bancaire.

Tactiques effrayantes: le FMI dit que la crypto financera les activités criminelles et le terrorisme

Le FMI craint que la cryptographie ne mette en danger l’intégrité financière, affirmant que sans réglementation stricte, «les cryptoactifs peuvent être utilisés pour blanchir de l’argent mal acquis, financer le terrorisme et échapper aux impôts. Cela pourrait présenter des risques pour le système financier d’un pays… » Ainsi, les quelques centaines ou milliers de dollars que vous détenez en crypto pourraient financer le terrorisme, disent-ils. Peu importe les 400 millions de dollars en espèces que l’administration Obama a mis dans un avion et s’est envolé pour l’Iran, l’un des plus grands sponsors du terrorisme au monde. Non, ils sont plus inquiets que vous utilisiez du bitcoin.

Ce souci-trolling va à l’encontre de toute réalité. En septembre 2020, le Consortium international des journalistes d’investigation a publié un rapport explosif intitulé « Les banques mondiales défient la répression américaine en servant des oligarques, des criminels et des terroristes », montrant des milliards de dollars d’argent sale transitant par les grandes banques américaines, faisant des affaires avec des régimes corrompus, criminels organisés et fraudeurs. Des milliards de dollars, pas des bitcoins, sont blanchis pour financer des activités criminelles, et qui sait quoi d’autre ? Pourtant, le FMI pense que vous êtes le problème, vous êtes le risque criminel pour garder du bitcoin. C’est risible.

Perte de productivité

Le FMI affirme également que l’adoption de Bitcoin entraînerait une instabilité macroéconomique et une perte de productivité, affirmant que “les ménages et les entreprises consacreraient beaucoup de temps et de ressources à choisir l’argent à détenir au lieu de s’engager dans des activités productives”. Vous allez passer toute la journée à vous demander quelle devise utiliser. Sûr.

Je veux aborder l’idée de temps productif. Sous un système fiduciaire contrôlé par la banque centrale d’inflation sans fin et d’avilissement de la monnaie, le temps productif vous est volé. Ils volent littéralement votre temps avec l’inflation.

Par exemple, j’ai récemment fait des recherches sur l’impact de l’inflation galopante du logement sur la famille type au fil des ans. J’ai calculé le temps nécessaire pour économiser pour une maison. Les résultats ont été frappants.

En 1950, il vous a fallu 2,3 ​​ans de votre vie, votre travail, pour économiser pour le coût d’une maison moyenne. En 2020, ce chiffre a grimpé à près de sept ans. Le système vous a volé ce temps par l’inflation.

Mais le FMI ne se soucie pas des quatre ans et demi de votre vie perdus pour suivre l’inflation immobilière. Ils s’inquiètent davantage des quelques minutes que vous pourriez avoir à passer pour décider comment vous allouerez votre argent en dollars ou en bitcoins.

La vérité est que, avec un argent stable, vous deviendriez plus productif, pas moins.

Bitcoin est une menace pour leur pouvoir

Après tous ces arguments fragiles, le FMI entre dans le vif du sujet, admettant que « la politique monétaire perdrait du mordant ». L’adoption massive de la cryptographie signifie que les banques centrales perdraient leurs dents. Ils ne seraient pas en mesure de creuser et d’imposer leurs actions. Ils ne seraient pas en mesure d’exercer un contrôle total sur les taux d’intérêt. C’est une bonne chose. Nous voulons qu’ils perdent leur mordant. Le marché libre devrait décider des taux d’intérêt, pas les banquiers centraux. S’il y a plus de prêteurs que d’emprunteurs, les taux d’intérêt devraient baisser. S’il y a plus d’emprunteurs que de prêteurs, les taux d’intérêt devraient augmenter. La banque centrale ne devrait avoir aucun rôle ici. Mais les banques centrales ne veulent pas abandonner leur contrôle et c’est pourquoi elles veulent sévir si fort contre la crypto et le Bitcoin, vous avertissant de leurs dangers.

La sénatrice Elizabeth Warren a récemment déclaré : « Nous ne voulons pas que nos politiques soient entre les mains de super-codeurs obscurs. » Au lieu de cela, préférerions-nous que nos politiques soient entre les mains de banques centrales qui manquent de transparence ? Comment ça s’est passé pour nous ?

L’ironie est qu’ils font les arguments pour nous. La forte réaction contre la crypto des autorités centrales nous dit que nous avons dépassé la cible. Ils nous disent que la crypto est une menace existentielle pour la banque centrale.

Bitcoin est la seule chose qui peut faire tomber tout ce système monétaire corrompu et le moyen pour nous de créer une richesse réelle et durable, car c’est la seule crypto-monnaie qui résout les problèmes que ce système actuel a créés.

Ceci est un article invité par Mark Moss. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC, Inc. ou Bitcoin Magazine.