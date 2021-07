Le FMI jouera un rôle crucial dans le suivi de l’évolution de la monnaie numérique

Comparer

Le Fonds monétaire international (FMI) a révélé le rôle qu’il doit jouer pour aider à courtiser l’avancée rapide de la monnaie numérique dans le monde.

Selon un rapport de ., basé sur un document de politique publique publié par le Fonds jeudi, le FMI reconnaît les impacts positifs que toutes les formes de monnaie numérique, y compris les monnaies numériques de la banque centrale et les pièces stables, entre autres, peuvent avoir sur une économie, soulignant les avantages. pourrait favoriser l’inclusion financière.

“L’innovation technologique rapide inaugure une nouvelle ère de monnaie numérique publique et privée”, lit-on dans le rapport, soulignant les avantages des actifs numériques. « Les paiements seront plus faciles, plus rapides, moins chers et plus accessibles, et ils traverseront rapidement les frontières. Ces améliorations pourraient favoriser l’efficacité et l’inclusion, avec des avantages significatifs pour tous. »

La réalisation de ces avantages va un long chemin, et le FMI a déclaré qu’il était prêt à travailler avec les banques centrales du monde entier pour “surveiller, conseiller et aider à gérer cette transition complexe et de grande envergure” vers une ère de monnaie numérique. Selon le document, le FMI a également déclaré qu’il “a un rôle essentiel à jouer pour aider ses membres à récolter les bénéfices et à gérer les risques de la monnaie numérique”.

L’exploration de l’innovation financière à travers le lancement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) par les banques centrales et de crypto-monnaies par des émetteurs privés prend certainement de l’ampleur aujourd’hui. Le FMI, dans son rôle, a soutenu des innovations de toutes sortes. Cependant, il met en garde contre le changement rapide des chiens de garde monétaires pour soutenir les crypto-monnaies privées volatiles comme monnaie légale, car il a ouvertement critiqué la décision connexe prise par El-Salvador.

Selon le rapport de ., le FMI souhaite que les gouvernements intensifient leurs efforts et tirent parti des avantages financiers offerts par les crypto-monnaies émises par le secteur privé. Cependant, il a noté qu'”essayer de convertir des actifs cryptographiques en monnaie nationale est un raccourci déconseillé”.

Source de l’image : Shutterstock