Le FMI menacé par le marché émergent de la cryptographie

Le FMI sonne l’alarme sur les menaces causées par le marché émergent de la cryptographie. Body reconnaît que le marché de la cryptographie a ses propres avantages. L’organisation a appelé les régulateurs à commencer à trouver des solutions.

Le Fonds monétaire international (FMI) a sonné l’alarme vendredi que le marché émergent de la crypto pourrait menacer la stabilité financière.

Le FMI a déclaré cela dans un article de blog, notant que l’avènement des monnaies numériques sur les marchés émergents pourrait déclencher une “cryptoisation” des économies locales, sapant potentiellement les contrôles des changes et des capitaux et perturbant la stabilité financière.

Fabio Natalucci, Dimitris Drakopoulos et Evan Papageorgiou, auteurs du billet de blog, ont qualifié l’adoption généralisée de la cryptographie de «cryptoisation».

Ils ont noté que les utilisateurs de crypto sont également exposés au risque des actifs numériques, en particulier des pannes subies pendant les périodes de volatilité extrême du marché.

Le FMI a déclaré que bien qu’il n’y ait pas d’effets négatifs de la panne à l’heure actuelle, leur impact continue de croître à mesure que les crypto-monnaies deviennent plus courantes.

Mettre en évidence les points positifs du marché émergent de la cryptographie

L’organisme monétaire mondial n’a pas manqué de souligner que les crypto-monnaies présentent certains avantages.

« Les crypto-actifs offrent un nouveau monde d’opportunités : des paiements rapides et faciles. Services financiers innovants. Accès inclusif à des régions du monde auparavant « non bancarisées ». Tout est rendu possible par l’écosystème crypto, écrit-il.

« Mais avec les opportunités viennent les défis et les risques. Le dernier rapport sur la stabilité financière mondiale décrit les risques posés par l’écosystème crypto et propose quelques options politiques pour aider à naviguer sur ce territoire inexploré, écrit-il.

Défis avec les crypto-monnaies mis en évidence par le FMI

Dans le billet de blog, le FMI a noté que la valeur marchande totale de tous les actifs cryptographiques dépassait les 2 000 milliards de dollars en septembre 2021, et que le secteur est florissant, regorgeant d’échanges, de portefeuilles, de mineurs et d’émetteurs de pièces stables.

L’organisme a toutefois déclaré que la plupart de ces entités n’avaient pas de solides pratiques opérationnelles, de gouvernance et de gestion des risques. Il a déclaré que les échanges Crypto, par exemple, ont été confrontés à des perturbations importantes pendant les périodes de turbulence du marché. Le FMI a mis en évidence des piratages de grande envergure, notant que bien que ces actions n’aient pas eu d’impact significatif sur la stabilité financière, mais à mesure que la crypto se généralise, leurs implications continuent à augmenter.

Les autres défis cryptographiques mis en évidence sont :

Protection des clients. Réduction de l’incapacité des banques centrales à mettre en œuvre efficacement la politique monétaire. Risques liés à la stabilité financière. Menace pour la politique budgétaire.

Appel du FMI à l’action politique

Le FMI a noté que tout d’abord, les régulateurs et les superviseurs doivent être en mesure de surveiller les évolutions rapides de l’écosystème crypto en fonction des risques potentiels qu’ils posent.

L’organe a appelé les décideurs politiques à renforcer la coordination transfrontalière afin de minimiser les risques d’arbitrage réglementaire et d’assurer une surveillance et une application efficaces.

Il a également demandé aux régulateurs nationaux de donner la priorité à la mise en œuvre des normes mondiales existantes, parmi d’autres moyens proposés par l’organisme.