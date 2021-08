Le FMI met en garde contre l’adoption généralisée de la cryptographie ; affirme que son «coût le plus direct» est pour la stabilité macroéconomique

L’avertissement du FMI est intervenu quelques semaines seulement après qu’El Salvador a annoncé l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale. (Source de la photo : .)

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde contre l’adoption généralisée de crypto-monnaies comme Bitcoin car son «coût le plus direct est pour la stabilité macroéconomique». Le FMI a déclaré que les tentatives de faire des crypto-actifs une monnaie nationale sont un “raccourci déconseillé” et qu’elles comportent des risques substantiels pour la stabilité macrofinancière, l’intégrité financière, la protection des consommateurs et l’environnement. Les commentaires ont été faits par le FMI dans son article de blog de fin juillet remettant en question la capacité des cryptos à avoir cours légal. Il est important de noter que l’avertissement du FMI est intervenu quelques semaines seulement après qu’El Salvador a annoncé l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale.

L’organisation basée à Washington qui s’emploie à favoriser la coopération monétaire mondiale et à garantir la stabilité financière a expliqué que l’accès à Internet et la technologie nécessaires pour transférer des crypto-actifs restent rares dans de nombreux pays. Par conséquent, cela soulèverait des questions d’équité et d’inclusion financière. De plus, l’unité monétaire officielle doit être suffisamment stable en valeur pour faciliter son utilisation pour les obligations monétaires à moyen et long terme… De plus, les banques et autres institutions financières pourraient être exposées aux fluctuations massives des prix des crypto-actifs, a-t-il ajouté. Il n’est pas clair si la réglementation prudentielle contre les expositions aux devises étrangères ou aux actifs risqués dans les banques pourrait être maintenue si Bitcoin, par exemple, avait cours légal.

«En Inde, notre approche de la crypto-monnaie est légèrement différente. Les actifs cryptographiques en Inde sont considérés comme une classe d’actifs et non comme une monnaie légale. Nous restons optimistes sur le fait que la crypto en tant que classe d’actifs est un meilleur modèle de coexistence pour les crypto-actifs et les monnaies nationales du monde. Peut-être qu’une pièce stable à ancrage fiduciaire (similaire à l’USDT) peut être une alternative hypothétique au système fiduciaire existant. D’autre part, les crypto-actifs offrent une excellente opportunité de transformer les systèmes de paiement à travers le monde avec l’ensemble des transactions disponibles sur un grand livre public via un réseau blockchain. Les transactions sur les réseaux blockchain apporteront beaucoup de transparence et aideront à prévenir la fraude financière », a déclaré à Financial Express Online Shivam Thakral, PDG de BuyUcoin.

Selon une étude publiée le mois dernier par la plate-forme britannique de finances personnelles Finder basée sur une enquête menée auprès de 42 experts en cryptographie dans le monde, l’hyperbitcoinisation – le moment où Bitcoin dépasse la finance mondiale – se produira d’ici 2050. Bitcoin a été extrêmement bien accepté ces derniers temps. mois parmi les entreprises, les investisseurs, etc., tels que JPMorgan, Goldman Sachs, PayPal, Visa, Tesla, Apple, Amazon MicroStrategy, etc.

Cependant, en mai de cette année, Elon Musk de Tesla – un partisan de longue date des crypto-monnaies – avait également mis en garde les investisseurs cherchant à tirer parti de l’essor des prix du Bitcoin, de l’Ethereum, du Dogecoin et d’autres. Elon Musk avait déclaré que même s’il pensait que la crypto pourrait être la future devise par défaut de la terre, les gens ne devraient néanmoins pas investir leurs économies dans la crypto-monnaie. « Tout d’abord, je pense que les gens ne devraient pas investir leurs économies dans la crypto-monnaie. Pour être clair, je pense que ce n’est pas sage », avait prévenu le PDG de Tesla dans une vidéo publiée par le portail d’information TMZ.

Le FMI a également noté que l’utilisation généralisée des crypto-actifs nuirait à la protection des consommateurs et que les ménages et les entreprises pourraient perdre de la richesse en raison de fortes fluctuations de valeur, de fraudes ou de cyberattaques. « Bien que la technologie sous-jacente aux crypto-actifs se soit avérée extrêmement robuste, des problèmes techniques pourraient survenir. Dans le cas du Bitcoin, les recours sont difficiles car il n’y a pas d’émetteur légal », a-t-il ajouté. Néanmoins, le FMI a également pris note des avantages des technologies sous-jacentes des cryptos, tels que le potentiel de services financiers moins chers et plus inclusifs. Il a également exhorté les gouvernements à trouver un équilibre tout en préservant la stabilité, l’efficacité, l’égalité et la durabilité environnementale.

