Le FMI met en garde contre les risques de DeFi et de Stablecoin, l’administration Biden adopte une approche «agressive» de la crypto

13 octobre 2021

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration garantit un « système de réglementation intelligent et efficace » pour la cryptographie. Pendant ce temps, pour le FMI, parce que DeFi est l’un des principaux moteurs de la croissance rapide des pièces stables, il « mérite une attention particulière ».

L’administration Biden intensifie son examen réglementaire de la crypto-monnaie et prendra des mesures pour faire face à une série de risques, a rapporté le Wall Street Journal, citant un haut responsable de la Maison Blanche.

Peter Harrell, directeur principal de l’économie internationale et de la compétitivité auprès du Conseil de sécurité nationale lors du Forum sur les risques et la conformité du WSJ, a déclaré mardi :

« Vous voyez vraiment l’administration au début de ce que nous prévoyons être un effort continu et assez agressif pour nous assurer que nous comprenons et résolvons tout l’éventail des risques que nous voyons dans l’espace de la crypto-monnaie. »

Dans le même temps, l’administration cherche à positionner les États-Unis comme un leader dans l’innovation des actifs numériques.

Selon Harrel, les agences pensent que l’industrie de la crypto-monnaie présente « certains avantages potentiels », tels que l’inclusion financière, mais a ajouté, « il existe clairement toute une gamme de risques ».

« Je pense que vous voyez vraiment l’administration se déplacer sur un certain nombre de lignes de travail différentes pour s’assurer que nous avons un système de réglementation intelligent et efficace en place pour la crypto-monnaie. »

Un cadre réglementaire solide

Ailleurs, le Fonds monétaire international a averti que la croissance rapide des crypto-monnaies pose plusieurs risques à la fois aux investisseurs et aux décideurs.

Alors que « l’écosystème crypto offre un nouveau monde passionnant d’opportunités », il présente également des défis sous la forme de risques pour les consommateurs dus au manque de résilience opérationnelle ou de cyber-résilience et à l’anonymat et aux normes mondiales limitées créant des lacunes dans les données pour les régulateurs, ce qui à son tour pose un problème. menace pour l’intégrité financière, a-t-il déclaré.

De plus, « l’avènement des actifs cryptographiques et des pièces stables sur les marchés émergents et les économies en développement peut accélérer les risques de dollarisation », a déclaré le FMI, ajoutant que ces marchés peuvent être confrontés à des « flux de capitaux déstabilisants » car les cryptos sont utilisés pour contourner les contrôles de capitaux.

Le rapport mentionne également les risques de protection des investisseurs pour DeFi, qui, selon lui, « prend de l’ampleur en offrant de nouveaux services aux utilisateurs », ainsi que des réserves inadéquates et une divulgation limitée pour certaines pièces stables.

La finance décentralisée (DeFi), selon le FMI, est en fait l’un des principaux moteurs de la croissance rapide des pièces stables en tant que telles « méritent une attention particulière ».

« Un cadre réglementaire solide pour les actifs cryptographiques et les marchés financiers décentralisés en général doit être une priorité de l’agenda politique mondial. »

En ce qui concerne les pièces stables, le FMI affirme que les réglementations doivent correspondre aux risques qu’elles posent et aux fonctions économiques qu’elles remplissent.

