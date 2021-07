Le FMI met en garde contre les risques de la loi salvadorienne sur le Bitcoin

Le Fonds monétaire international (FMI) prévient que certaines des conséquences d’un pays adoptant le Bitcoin comme monnaie nationale “pourraient être désastreuses”. Dans ce cas, ferez-vous référence à la loi Bitcoin du Salvador ?

Plus précisément, ses économistes renommés Tobías Adrian et Rhoda Weeks-Brown, ont fait valoir que l’adoption généralisée de Bitcoin pourrait conduire à une instabilité macroéconomique.

« Une crypto-monnaie comme Bitcoin peut devenir à la mode dans des pays sans inflation et sans taux de change stables. Et fournir aux personnes non bancarisées les moyens d’effectuer des paiements. Cependant, le coût pour votre économie pourrait être important.

Ils pensent également que les entreprises devraient dépenser des ressources importantes pour intégrer une crypto-monnaie. Au lieu de se concentrer sur des choses “productives”.

En effet, dans ce blog, il est clair que le FMI met en garde contre les risques d’adopter Bitcoin comme monnaie légale. Incidemment, IMFBlog est un forum pour les points de vue du personnel et des responsables du Fonds monétaire international (FMI) sur les questions économiques et politiques urgentes du moment.

Fait curieux, bien que la position soit officielle, elle ne mentionne pas de pays spécifiques.

Risques de l’adoption du Bitcoin

Après tout, l’adoption du Bitcoin peut faire fluctuer les prix. En raison du niveau élevé de volatilité de la crypto-monnaie.

Dans cet esprit, Tobías Adrian, directeur du département des marchés monétaires et des capitaux du FMI, et Rhoda Weeks-Brown, avocate générale et chef du département juridique, soulignent également la criminalité et la fraude généralisées sur le marché des crypto-monnaies.

« Les ménages et les entreprises peuvent perdre de la richesse en raison de changements de valeur importants, de fraudes ou de cyberattaques. Bien que la technologie sous-jacente aux actifs cryptographiques se soit avérée extrêmement robuste, des défaillances techniques peuvent survenir. Dans le cas du Bitcoin, le recours est difficile, car il n’y a pas d’émetteur légal.

Les crypto-actifs comme monnaie nationale ? Dans la plupart des cas, les risques — y compris pour l’intégrité financière dans les pays où les mesures de LBC/FT sont faibles — sont supérieurs aux avantages. Lisez mon blog avec Tobias Adrian. https://t.co/lqjlGi3T9n – Rhoda Weeks-Brown (@RhodaWeeksBrown) 26 juillet 2021

En fait, Tobías Adrian et Rhoda Weeks-Brown ont allégué que les pays qui adoptent les crypto-monnaies comme monnaies nationales ou qui « accordent aux crypto-actifs le statut de monnaie légale ». Ils courent le risque de voir les prix intérieurs devenir très instables.

Aussi, que les avoirs sont utilisés d’une manière contraire à ce qui est dicté par les mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. De même, d’avoir des problèmes liés à la stabilité macroéconomique et à l’environnement.

En particulier, bien que le billet de blog ne fasse pas spécifiquement référence au Salvador, Adrian et Weeks-Brown ont déclaré que la conversion de toute crypto-monnaie en monnaie nationale “est un raccourci déconseillé” vers des services financiers plus inclusifs.

El Salvador, premier pays à adopter la CTB

Pour rappel, El Salvador est devenu le premier pays à adopter le BTC comme monnaie officielle aux côtés du dollar américain. Cependant, le Fonds monétaire international (FMI), qui négocie un prêt de 1 milliard de dollars pour le Salvador, s’est empressé de critiquer cette décision.

À cet égard, le président Nayib Bukele a encouragé son utilisation en raison de son potentiel pour aider les Salvadoriens vivant à l’étranger à envoyer des fonds chez eux.

Incidemment, Gerry Rice, porte-parole du FMI, a déclaré : « L’adoption du Bitcoin comme monnaie légale soulève un certain nombre de problèmes macroéconomiques. De plus, des aspects financiers et juridiques qui nécessitent une analyse très minutieuse. Nous suivons de près l’évolution de la situation et poursuivrons nos consultations avec les autorités.

En conclusion, qu’est-ce qui dérange vraiment le FMI ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je pars avec cette phrase de Paulo Coelho : « Quand quelqu’un veut quelque chose, il doit savoir qu’il prend des risques. Et c’est pourquoi la vie en vaut la peine.

