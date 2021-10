Le FMI recommande la CBDC et les normes cryptographiques mondiales pour la stabilité financière

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié un ensemble de politiques concrètes pour les marchés émergents et les économies en développement afin d’assurer la stabilité financière dans le cadre de l’adoption mondiale de la cryptographie.

Le FMI croit au potentiel des actifs cryptographiques en tant qu’outil pour des paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers, citant l’augmentation spectaculaire de la valeur des marchés de la cryptographie malgré les tendances baissières de mai 2021. Le rapport attribue des rendements, des coûts de transaction et une vitesse élevés. et des normes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) réduites en tant que principaux moteurs de l’adoption de la cryptographie.

Pour contrer les problèmes de stabilité financière résultant de l’augmentation des échanges d’actifs cryptographiques, le FMI recommande :

«Les décideurs devraient mettre en œuvre des normes mondiales pour les actifs cryptographiques et améliorer leur capacité à surveiller l’écosystème cryptographique en comblant les lacunes en matière de données. Les marchés émergents confrontés aux risques de cryptoisation devraient renforcer les politiques macroéconomiques et considérer les avantages de l’émission de monnaies numériques de banque centrale. »

Le rapport du FMI montre que la valorisation du marché de la cryptographie s’est étendue au-delà du Bitcoin (BTC) avec une forte augmentation des offres de stablecoin. Trois années de données du FMI suggèrent que les rendements ajustés au risque des actifs cryptographiques non stables tels que Bitcoin sont comparables à d’autres indices de référence traditionnels tels que le S&P 500, comme détaillé dans la figure ci-dessous :

Outre l’émission de CDBC, le FMI recommande en outre « une réglementation proportionnée au risque et conforme à celles des pièces stables mondiales ». En plus de la mise en œuvre des CBDC, les politiques de dédollarisation aideront les gouvernements à faire face aux risques macrofinanciers.

En juillet 2021, Cointelegraph a rendu compte du plan du FMI visant à « intensifier » sa surveillance des monnaies numériques. Soulignant les avantages des actifs numériques, un ancien rapport du FMI indiquait que « les paiements deviendront plus faciles, plus rapides, moins chers et plus accessibles, et traverseront rapidement les frontières. Ces améliorations pourraient favoriser l’efficacité et l’inclusion, avec des avantages majeurs pour tous.

Le FMI a également prévu de rencontrer le président salvadorien Nayib Bukele pour discuter des implications et des possibilités de l’adoption du Bitcoin par le grand public.