Le FMI réexaminera les prévisions de croissance pour l’Inde en raison de la flambée des cas de COVID-19 – porte-parole

L’Inde, avec une population de 1,3 milliard de personnes, a signalé jeudi un record de 412262 nouveaux cas de COVID-19 et un record de 3 980 décès, alors qu’une deuxième vague d’infections submergeait son système de santé.

Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi que le récent bond des cas de COVID-19 en Inde présentait des risques à la baisse pour les prévisions d’avril du Fonds pour une croissance de 12,5% de la production économique indienne au cours des exercices 2021 et 2022.

Le FMI réexaminera cette prévision lorsqu’il publiera une nouvelle Perspectives de l’économie mondiale en juillet, a déclaré le porte-parole du FMI, Gerry Rice, aux journalistes lors d’une réunion d’information régulière, mais n’a donné aucun autre détail.

Il a déclaré que les développements en Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde, auraient des retombées pour la région et l’économie mondiale, en fonction de la durée de la crise, mais il était trop tôt pour donner des détails.

«Nous observons tous ce qui se passe en Inde avec inquiétude», a déclaré Rice. «Il y aura des retombées… en fonction de la profondeur et de la durée de la gravité de cette crise.»

L’Inde, avec une population de 1,3 milliard de personnes, a signalé jeudi un record de 412262 nouveaux cas de COVID-19 et un record de 3 980 décès, alors qu’une deuxième vague d’infections submergeait son système de santé.

Les infections au COVID-19 en Inde ont dépassé les 21 millions, avec un nombre de morts de 230.168, selon les données du ministère de la Santé.

Les experts médicaux affirment que les chiffres réels de l’Inde pourraient être cinq à dix fois supérieurs aux chiffres officiels.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.