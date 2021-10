Le FMI s’attend à une croissance économique moindre des États-Unis dans un contexte de chaos de la chaîne d’approvisionnement

Le Fonds monétaire international a abaissé mardi ses prévisions de croissance mondiale pour 2021, citant des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des problèmes de santé liés à la pandémie.

Dans le rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international (FMI), publié mardi, les économistes du FMI partagent les anticipations d’une croissance économique mondiale de 5,9% en 2021, une baisse par rapport à leur projection de 6% en juillet.

Le déclassement intervient alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans les économies avancées s’aggravent et que la pandémie de COVID-19 s’accélère dans les marchés émergents, selon le rapport. Le FMI prévoit une croissance économique mondiale de 4,9% en 2022.

« Cette modeste révision des titres … masque d’importantes dégradations pour certains pays », a déclaré Gita Gopinath, économiste en chef au FMI, dans le rapport.

« Les perspectives pour le groupe des pays en développement à faible revenu se sont considérablement assombries en raison de l’aggravation de la dynamique pandémique. La dégradation reflète également des perspectives à court terme plus difficiles pour le groupe des économies avancées, en partie en raison de perturbations de l’approvisionnement », a déclaré Gopinath.

Le FMI a réduit son estimation de croissance de 2021 pour les États-Unis d’un point à 6% en raison de l’aggravation des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, selon le rapport. La projection de croissance de la Chine pour 2021 a été réduite de seulement 0,1% par rapport aux prévisions de juillet à 8%.

Le Fonds prévoit une croissance économique mondiale modérée de 3,3 % au-delà de 2022.

Le FMI a déclaré que la plus grande priorité est de « vacciner un nombre suffisant dans chaque pays et de prévenir des mutations virales plus virulentes », selon le rapport.

Le groupe a également relevé son objectif d’inflation, affirmant que « les risques d’inflation sont biaisés à la hausse et pourraient se matérialiser si les inadéquations entre l’offre et la demande induites par la pandémie se prolongent plus longtemps que prévu ».

« Bien que les banques centrales puissent généralement regarder à travers les pressions inflationnistes transitoires et éviter de resserrer jusqu’à ce que la dynamique des prix sous-jacente soit plus claire, elles doivent être prêtes à agir rapidement si la reprise se renforce plus rapidement que prévu ou si les risques d’une hausse des anticipations d’inflation deviennent tangibles », selon le FMI. averti dans le rapport.

