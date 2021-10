Le FNB Proshares S&P Kensho Smart Factories investit dans l’avenir de la fabrication

L’économie est revenue en force après la pandémie de Covid-19, les consommateurs se précipitant pour acheter des voitures, des appareils électroménagers, des articles ménagers, etc. Dans l’ensemble, les ventes au détail aux États-Unis sont en hausse à deux chiffres par rapport aux niveaux de 2019. Cela a entraîné des pénuries, d’autant plus que la pandémie a provoqué des goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Et comme si ce double coup dur ne suffisait pas, les pénuries de main-d’œuvre ont mis à rude épreuve plusieurs secteurs.

En d’autres termes, ce fut une année de transformation pour l’industrie manufacturière. Les directeurs d’usine doivent obtenir plus de rendement avec moins de ressources. Il est donc impératif que les entreprises industrielles améliorent leur efficacité. Lorsqu’il est difficile de maintenir les chaînes d’approvisionnement pleines et que les travailleurs qualifiés sont rares, les entreprises doivent envisager de réinventer leur approche.

L’une des approches les plus convaincantes consisterait à utiliser la robotique, l’automatisation et d’autres dispositifs permettant d’économiser du travail. Il est désormais impossible de tenir le travail pour acquis. La pandémie et le choc économique assuré devraient servir de signal d’alarme sur ce front. Les entreprises doivent prioriser la rationalisation des processus de fabrication avec des solutions numériques.

Ainsi, nous avons le FNB S&P Kensho Smart Factories de Proshares (NYSEARCA :MAKX). Il vise à aider les investisseurs à profiter de la tendance accélérée vers la robotique et l’automatisation dans le secteur industriel.

Qu’est-ce que l’ETF Kensho Smart Factories ?

Kensho est un mot de la tradition zen japonaise qui fait référence à la perspicacité ou à l’éveil de la conscience. Plus précisément, le S&P a acheté une entreprise technologique nommée Kensho qui se concentre sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des mégadonnées pour moderniser le secteur des services financiers. Le S&P a utilisé la plateforme Kensho pour lancer une série d’indices dont le Indice S&P Kensho des usines intelligentes, qui suit les performances des entreprises impliquées dans la digitalisation du processus de fabrication.

Désormais, les investisseurs intéressés peuvent investir dans MAKX, qui cherche à refléter la performance de cet indice Kensho. L’ETF Smart Factories détient environ deux douzaines d’entreprises couvrant une gamme d’approches de l’automatisation. Le principal avoir de l’ETF est Systèmes 3D (NYSE :DDD), un leader de l’industrie de l’impression 3D. L’impression 3D pourrait être un outil majeur pour aider à atténuer les problèmes de chaîne d’approvisionnement : être en mesure de fabriquer des pièces clés sur site aurait résolu un certain nombre des plus grands obstacles logistiques de 2021.

L’ETF détient des positions importantes dans des entreprises directement axées sur les systèmes et outils d’automatisation, tels que Rockwell Automation (NYSE :République de Corée). Ces systèmes contribuent à améliorer l’efficacité dans des secteurs clés tels que l’alimentation/les boissons, les sciences de la vie et le commerce électronique.

MAKX détient également des sociétés qui produisent des logiciels pour la fabrication ou la conception industrielle. Par exemple, elle détient des parts dans AutoDesk (NASDAQ :ADSK) qui fabrique des logiciels pour la construction, l’ingénierie et la conception 3D. C’est un outil essentiel pour construire toutes sortes de solutions industrielles intelligentes. En particulier, Autodesk dispose d’un logiciel pour aider à gérer les imprimantes 3D, ce qui en fait un fournisseur pour d’autres acteurs de cette industrie.

Comme vous pouvez le constater, l’ETF Smart Factories offre à ses actionnaires un large éventail d’expositions au mouvement de l’automatisation et de la robotique.

Une décennie brillante à venir pour les usines intelligentes

L’ETF Kensho Smart Factories est parfaitement situé pour bénéficier de plusieurs mégatendances clés qui devraient durer tout au long des années 2020. Le premier d’entre eux est l’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG). De plus en plus, les investisseurs veulent avoir un impact positif dans le monde tout en gagnant de l’argent.

Les usines intelligentes sont un excellent moyen de suivre cette tendance. Améliorer l’efficacité dans l’atelier est bon pour l’environnement. De plus en plus d’entreprises se concentrent sur la réduction des déchets pour améliorer leurs scores ESG, et les logiciels de robotique et d’efficacité sont un excellent outil à cette fin.

D’autre part, la pandémie a mis en évidence certaines préoccupations vitales concernant la chaîne d’approvisionnement mondiale. Il ne semble plus judicieux de s’appuyer sur une logistique mondiale pour la fabrication de nombreux produits vitaux. Le travail des enfants et d’autres pratiques troublantes ont également suscité de graves préoccupations en matière de droits de l’homme dans certains pays. Les usines intelligentes devraient permettre aux entreprises industrielles de produire des biens à des prix abordables d’une manière plus fiable et plus respectueuse des droits de l’homme.

Détails du fonds MAKX

MAKX facture actuellement 0,58 % de ses dépenses d’exploitation annuelles, ce qui semble juste pour une exposition à un ensemble aussi spécialisé de sociétés industrielles et technologiques.

L’ETF a fait ses débuts fin septembre et n’a donc pas un long historique de performances. Cependant, c’est un bon départ; les actions sont en hausse de 4% jusqu’à présent en octobre.

En ce qui concerne la composition des fonds, la capitalisation boursière moyenne des avoirs est d’environ 25 milliards de dollars chacun. Cela signifie que cet ETF possède un grand nombre d’entreprises de taille moyenne qui ont encore beaucoup de place pour se développer. Cela devrait lui donner une longueur d’avance par rapport aux autres fonds technologiques qui ont tendance à être plus concentrés dans les grandes entreprises à évolution plus lente. Le fonds détient 83 % de son capital dans des avoirs américains, mais il offre également une certaine exposition à des pays étrangers tels que la Suisse et Israël.

Enfin, il convient de noter que le ratio P/E du fonds est de 29. À première vue, cela peut ne pas sembler particulièrement bon marché. Cependant, étant donné les perspectives de croissance bien supérieures à la moyenne pour l’industrie, cela pourrait être un bon point d’entrée. Compte tenu en particulier des multiples de valorisation des sociétés de logiciels en ce moment, 29 fois les bénéfices d’un ETF avec une grande partie des avoirs en logiciels d’automatisation est tout à fait raisonnable.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.