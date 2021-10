Le fonctionnement du marché LTC/USD oscille à 200 $

Le fonctionnement du marché Litecoin plane à 200 $ – 24 octobre

L’opération de marché LTC/USD oscille autour du niveau de 200 $. Le taux de pourcentage économique est de -0,03 pour s’échanger autour de 196 $. Cela montre que la valorisation commerciale connaît une légère réduction à un endroit plus élevé.

L’opération du marché oscille à 200 $: LTC Trade

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 220 $, 250 $, 280 $

Niveaux d’assistance : 160 $, 140 $, 120 $

LTC/USD – Graphique quotidien

Le graphique journalier LTC/USD montre que le fonctionnement du marché de la cryptographie oscille autour de la ligne supérieure de 200 $. La ligne de tendance de la SMA à 14 jours est au-dessus de la SMA à 50 jours, pointant légèrement vers le nord. La ligne de fourchette inférieure s’est rapprochée de la ligne de support de 150 $. Les oscillateurs stochastiques ont voyagé vers le sud pour toucher la ligne de distance à 40. Et ils essaient maintenant de fermer les lignes à la ligne de valeur de distance. Cela indique que les activités de marché vont peut-être assouplir les actions pendant un certain temps.

Quelle pourrait être la prochaine direction des prix alors que l’opération du marché LTC/USD oscille à 200 $ ?

À ce stade, il n’y a eu aucun signal fiable pour indiquer une direction probable des prix des activités LTC/USD, car l’opération du marché crypto-économique oscille autour de la ligne de fourchette supérieure à 200 $. Il peut y avoir des poussées peu actives à la baisse plus près ou autour de la ligne de tendance plus petite de la SMA afin que le prix puisse trouver un support pour reconstruire le catalyseur. Bien que cette hypothèse se joue avec des mouvements violents, la ligne de valeur mentionnée plus haut se brisera vers le nord pour avoir des avantages plus idéaux dans l’évaluation du prix de la crypto.

À la baisse, comme il a montré que les opérations de marché se déroulent dans des zones limitées à une fourchette, les ours du marché LTC/USD devraient élaborer une stratégie en étant à l’affût d’une fausse cassure forcée au niveau de 200 $ avant d’envisager une position de vente. Alors que dans la situation de flottement continue du prix autour de la ligne de fourchette supérieure, l’indécision a tendance à dominer l’arène de négociation du marché pendant certaines sessions de quelques jours de bourse.



Analyse des prix LTC/BTC

En comparaison, la capacité de tendance du marché du LItecoin a actuellement du mal à lutter contre Bitcoin. L’opération de marché duo-crypto-économique plane dans une zone commerciale inférieure autour de la plus petite SMA. L’indicateur SMA à 50 jours est supérieur à l’indicateur SMA à 14 jours. La ligne de tendance baissière s’est rapprochée sous la plus petite ligne de tendance SMA. Les oscillateurs stochastiques sont dans la région de surachat, essayant de fermer les lignes qui s’y trouvent. Cela suggère que l’instrument de trading de base peut se dégrader, poussant davantage à l’encontre de la capacité de tendance du crypto-monnaie phare dans un proche avenir.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Litecoin (LTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

68% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Lire la suite:

Lien source

Vues de la publication : 34