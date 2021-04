Le fondateur d’Adobe et créateur de PDF, Charles Geschke, est décédé | La technologie

Charles Geschke, l’un des pionniers de l’informatique, nous quitte. Co-fondateur de la société Adobe, il a participé au développement d’applications importantes comme Adobe Postcript, Photoshop ou le format PDF.

Avec John Warnock, Charles “Chuck” Geschke a fondé l’une des plus importantes sociétés de logiciels de l’histoire, Adobe Inc, en 1982. Il est décédé vendredi dernier à Los Altos (Californie), à ​​l’âge de 81 ans.

Charles Geschke n’est pas votre génie universitaire typique qui avait à peine la vingtaine lorsqu’il a créé sa société d’informatique, comme Bill Gates ou Steve Jobs, par exemple. Geschke avait 43 ans lorsqu’il a fondé Adobe.

Professeur universitaire de mathématiques au début des années 1970, c’est un de ses étudiants qui l’a convaincu que l’informatique avait un grand avenir, alors en 1972, il a obtenu un doctorat en informatique de l’Université Carnegie Mellon.

Geschke est allé travailler dans l’entreprise Xerox cette même année, en 1972, où il participe à la construction de l’un des premiers ordinateurs centraux.

Là, il a rencontré John Warnock, et ensemble ils ont développé un langage de programmation qui a facilité le développement de documents. Xerox ne souhaitant pas le publier, ils sont donc partis fonder leur propre société, Adobe, dans le garage Warnock, près d’un ruisseau appelé Adobe Creek à Los Altos, en Californie, d’où ils ont tiré leur nom.

Chuck Geschke a été directement impliqué dans le développement d’Adobe PostScript, un logiciel qui permettait d’écrire des documents avec la technique WYSIWYG (ce que vous voyez est ce que vous obtenez), c’est-à-dire ce que vous voyez est ce que vous obtenez. En d’autres termes, les documents ont été créés exactement tels qu’ils apparaissaient sur l’imprimante ou la presse.

Aujourd’hui, tous les logiciels fonctionnent comme ça, mais dans les années 1980, c’était une révolution, catapultant les logiciels Adobe à la renommée.

En tant que responsable des opérations Adobe entre 1986 et 1994, Chuck Geschke a supervisé et participé plus ou moins à la création du format PDF et des logiciels aussi importants que Adobe Photoshop.

En 1992, il a vécu l’un des moments les plus dramatiques de sa vie, lorsque il a été kidnappé pendant 4 jours. La police l’a relâché après avoir capturé le ravisseur qui était venu chercher la rançon.

Chuck Geschke a été président d’Adobe jusqu’en 2000, et il est resté au conseil d’administration jusqu’en 2017. En 2008, Barack Obama lui a décerné la médaille nationale de la technologie et de l’innovation.

Au cours de la dernière année, sa santé avait décliné. Il est décédé vendredi dernier à 81 ans.

Repose en paix l’un des pionniers de l’informatique, qui a fondé l’une des plus grandes sociétés de logiciels au monde et a contribué à faire connaître au monde la conception graphique professionnelle et l’édition de texte.