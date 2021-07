Le fondateur de Bitcoin.com, Roger Ver, fait don de 1000 ordinateurs portables, des copies d’économie en une leçon, à des étudiants d’Antigua

28 juillet 2021, St Kitts & Nevis – Le fondateur de Bitcoin.com, Roger Ver, a annoncé aujourd’hui qu’il avait fait un don de 1 000 ordinateurs portables ASUS et 1 000 exemplaires d’Economics in One Lesson d’Henry Hazlitt pour soutenir l’éducation des étudiants à Antigua.

Les ordinateurs ont été achetés avec Bitcoin Cash via BitoPro, le plus grand fournisseur de services de crypto-monnaie de Taïwan, et chaque étudiant qui lit l’exemplaire d’Économie en une leçon de la Fondation pour l’éducation économique (payé en Bitcoin Cash) gagnera 100 USD en Bitcoin Cash qu’ils peuvent détenir en tant qu’investissement, investir dans de futures opportunités éducatives ou dépenser chez des vendeurs partout à Antigua.

“L’adoption de Bitcoin Cash se développe plus rapidement à Antigua que peut-être ailleurs dans le monde en ce moment.” mentionné Roger Ver. Il a continué:

«Et les étudiants qui lisent le livre et gagnent leur Bitcoin Cash pourront aller n’importe où dans le pays et trouver un endroit pour l’utiliser. Ils n’auront pas besoin de passer par le processus difficile de création d’un compte bancaire ou d’obtention d’une carte de débit, ils peuvent simplement télécharger gratuitement le portefeuille Bitcoin.com et commencer à utiliser leur BCH.

Commentant le don, Fondation pour l’éducation économique Vice-président exécutif Richard Lorenc mentionné:

« Economics in One Leson est la meilleure introduction à la pensée économique qu’un étudiant puisse lire » et que « FEE est ravi de travailler à nouveau avec Roger Ver pour aider à apporter la pensée du marché libre aux étudiants du monde entier. »

Le don sera complété d’ici la fin du mois de mars, lorsque les étudiants commenceront à recevoir leurs ordinateurs portables et leurs livres du ministère de l’Éducation d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

« Payer par crypto-monnaie est devenu une réalité. » mentionné Titan, le fondateur de BitoPro. Il a continué: « Par exemple, Visa autorise les règlements de paiement en utilisant la crypto-monnaie, et PayPal permet également aux clients de payer avec la crypto-monnaie. En tant que principal échange crypto à Taïwan, BitoPro continuera à travailler sur la façon d’intégrer le paiement de la crypto-monnaie.

FEE & Bitcoin.com – Étendre l’apprentissage grâce à la cryptographie

La Fondation pour l’éducation économique (FEE) a récemment annoncé deux dons totalisant 2 000 000 $ du fondateur de Bitcoin.com Roger Ver, à la suite d’un précédent don de 1 000 000 $ en 2013. Le don récent a soutenu les célébrations du 75e anniversaire de la FEE. Fondé en 1946, FEE est le plus ancien groupe de réflexion libertaire des États-Unis et touche un public de centaines de millions de personnes en ligne et près de 20 000 étudiants grâce à des programmes en classe dans des collèges et des lycées aux États-Unis et en Amérique latine.

Pour savoir comment commencer à utiliser Bitcoin Cash dès aujourd’hui, visitez bitcoin.com et téléchargez le portefeuille.

