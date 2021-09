Le fondateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, mérite-t-il un prix Nobel ? ZyCrypto

in

L’invention du Bitcoin par Satoshi Nakamoto est sans aucun doute l’une des inventions les plus profondes du 21e siècle. La nature englobante de son invention a vu des individus défendre en son nom qu’il mérite un prix Nobel. Sa nature mystérieuse et ses règles strictes pourraient réduire ses chances d’obtenir le prix Nobel.

Le testament d’Alfred Nobel et son dernier testament ont créé le prix Nobel, considéré comme l’une des plus hautes réalisations qu’une personne puisse atteindre dans un domaine d’études donné. Le prix est décerné “à ceux qui, au cours de l’année précédente, ont conféré le plus grand bénéfice à l’humanité”. Cela soulève la question de savoir si Satoshi Nakamoto mérite ou non un prix Nobel.

Donnez à Satoshi un prix Nobel !

L’innovation Bitcoin de Satoshi Nakamoto a secoué l’ensemble du secteur financier et à ce jour, les réverbérations de cet acte singulier peuvent encore se faire sentir dans le monde entier. L’invention de Bitcoin en 2009 a donné naissance à une industrie de 2 000 milliards de dollars qui a changé la façon dont nous percevons l’argent en éliminant le besoin d’intermédiaires. Des secteurs comme l’art, le commerce, l’éducation ont tous tiré parti de cette technologie, déclenchant des appels pour que le fondateur de cette technologie révolutionnaire reçoive un prix Nobel.

Selon Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, le fondateur de Bitcoin « mérite un prix Nobel d’économie pour l’invention du Bitcoin, suivi du prix Nobel de la paix pour l’invention d’un système monétaire qui ne repose pas sur la menace de la violence ».

L’une des pierres angulaires du prix est que les individus doivent avoir conféré le «plus grand avantage à l’humanité» et que l’adoption massive de la technologie Bitcoin et de la blockchain satisfait aux critères du prix Nobel d’économie. L’exigence d’attribution du prix de la paix repose sur le fait que le bitcoin en tant que monnaie ne nécessite pas de violence pour être adopté. L’histoire est jonchée d’exemples où la monnaie fiduciaire a conduit à des guerres et la menace continue de guerre se profile de manière inquiétante en arrière-plan.

Le prix Nobel a posé des règles

Alors que les passionnés de crypto-monnaie peuvent croire que Satoshi Nakamoto mérite le prix Nobel, plusieurs facteurs l’empêcheront d’obtenir le prix. Premièrement, le prix Nobel d’économie exige que les membres des académies et des professeurs d’université nomment des personnes, et le plus souvent, les personnes nominées sont des universitaires de renom dans le domaine de l’économie. Mis à part l’article Bitcoin, il n’y a pas d’autre article académique pouvant être attribué à Satoshi Nakamoto.

De plus, il existe une exigence supplémentaire selon laquelle le gagnant doit être en vie au moment de la remise du prix. C’est délicat car la dernière communication connue de Satoshi Nakamoto remonte à plus de 10 ans. Les lauréats du prix Nobel devraient également prononcer un discours dans les 6 mois suivant la réception du prix et il y a également le défi de recevoir le prix en argent d’environ 9 millions de SEK. L’identité de Satoshi Nakamoto étant inconnue, l’organisme d’attribution peut trouver quelque peu inhabituel de lui remettre le prix.

Pourquoi est-ce important

Un prix Nobel à Satoshi Nakamoto pour l’impact du Bitcoin sur l’humanité pourrait être considéré comme une avancée majeure vers l’adoption mondiale. Cette décision pourrait déclencher des intérêts institutionnels et inaugurer une vague de réglementations positives de la part des gouvernements du monde entier.

