Le fondateur de BLM Saint Paul démissionne après avoir appris la “vérité laide” qu’ils ne se soucient pas des Noirs .

Le fondateur de Black Lives Matter à Saint Paul, dans le Minnesota, a démissionné de l’organisation après avoir découvert une “laide vérité”.

Rashad Turner, le fondateur de BLM à Saint Paul, a démissionné après un peu plus d’un an, car il s’est rendu compte que l’organisation de gauche avait “peu soucieux de reconstruire les familles noires”. Il a poursuivi : « Ma mère n’était pas en mesure de s’occuper de moi, alors j’ai été élevé par mes grands-parents. Ils m’ont dit que si j’allais changer ma vie pour le mieux, l’éducation était la solution. Alors, j’ai travaillé dur à l’école. Je suis entré à l’université Hamline et j’ai obtenu un diplôme universitaire, le premier de ma famille. Ensuite, j’ai obtenu une maîtrise en éducation de l’Université St. Mary du Minnesota. Je suis la preuve vivante que quel que soit votre début dans la vie, une éducation de qualité est une voie vers le succès », a déclaré Turner.

«En 2015, j’ai été l’un des fondateurs de Black Lives Matter à St. Paul. Je pensais que l’organisation représentait exactement ce que son nom implique, les vies noires comptent », a expliqué Turner. “Cependant, après un an à l’intérieur, j’ai appris qu’ils se souciaient peu de reconstruire les familles noires, et ils se souciaient encore moins d’améliorer la qualité de l’éducation pour les étudiants de Minneapolis.”

« Cela a été clair lorsqu’ils ont dénoncé publiquement les écoles à charte, aux côtés du syndicat des enseignants. J’étais un initié de Black Lives Matter et j’ai appris l’horrible vérité : le moratoire sur les écoles à charte ne soutient pas la reconstruction de la famille noire, mais il crée des obstacles à une meilleure éducation pour les enfants noirs », a révélé Turner dans une vidéo intitulée The La vérité révélée sur BLM.

“Mais je n’ai pas arrêté de travailler pour améliorer la vie des Noirs et accéder à une excellente éducation”, a poursuivi Turner. «Aujourd’hui, je suis président et directeur exécutif de la Minnesota Parent Union. Nous sommes déterminés à aider les parents à faire passer leurs enfants d’écoles en échec à des écoles prospères. »

Patrisse Cullors, co-fondatrice de Black Lives Matter «marxiste formée» lesbienne, avait également démissionné de son poste de directrice exécutive de la Black Lives Matter Global Network Foundation à la suite d’un scandale dans lequel elle avait été dénoncée pour une frénésie hypocrite d’achat de manoir, comme l’a rapporté National File.