Le fondateur de ByteDance démissionnera de son poste de PDG et passera la main à un colocataire d’université

Le logo de Bytedance, la société basée en Chine qui possède la courte application vidéo TikTok, ou Douyin, est visible dans son bureau de Pékin, en Chine.

Zhang Yiming quittera ses fonctions de directeur général de ByteDance, propriétaire de TikTok, laissant la tâche de naviguer dans un nombre croissant de réglementations Big Tech dans le monde entier au colocataire d’université, collègue de longue date et actuel responsable des ressources humaines, Liang Rubo.

Dans une note d’employés jeudi – rapportée pour la première fois par . puis divulguée par la société – Zhang a déclaré que le changement «me permettrait d’avoir un plus grand impact sur les initiatives à plus long terme».

Il passera à un poste de «stratégie clé» à la fin de l’année, a déclaré ByteDance dans un communiqué.

Zhang, qui n’a pas parlé de son rôle de président, a qualifié Liang de «partenaire inestimable» avec «des forces en matière de gestion, d’organisation et d’engagement social» dans la note de service.

Le plus grand bouleversement de la direction de ByteDance depuis son lancement en 2012 survient moins d’un mois après que son directeur financier, Shouzi Chew, soit devenu PDG de l’application phare de vidéos courtes TikTok.

Cela intervient également alors que les régulateurs chinois renforcent le contrôle des plus grandes entreprises technologiques du pays. En avril, ils ont infligé une amende de 2,8 milliards de dollars au géant du commerce électronique Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) pour pratiques anticoncurrentielles et ont suspendu l’année dernière l’introduction en bourse de la filiale de fintech Ant Group.

Les régulateurs anti-trust ont également déclaré à Tencent Holdings Ltd (0700.HK) qu’ils s’apprêtaient à infliger une amende au géant du jeu jusqu’à 1,55 milliard de dollars, a rapporté . le mois dernier.

Zhang, qui a transformé ByteDance en une force de médias sociaux, a déclaré dans le mémo qu’il n’était pas une personne sociale et qu’il n’avait pas les compétences d’un manager idéal. Il a également accusé les défis quotidiens d’un PDG d’être un obstacle à la recherche et à l’innovation.

«Je suis plus intéressé par l’analyse des principes organisationnels et du marché, et par l’utilisation de ces théories pour réduire davantage le travail de gestion, plutôt que par la gestion des personnes», a écrit Zhang, 38 ans, dans le mémo.

«De même, je ne suis pas très sociable, je préfère les activités solitaires comme être en ligne, lire, écouter de la musique et contempler ce qui est possible.»