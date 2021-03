Le fondateur de Cardano (ADA) ne s’inquiète pas pour les DEX ou NFT, il veut que les pays se retrouvent sur la Blockchain

Après sa hausse fulgurante de 470% depuis début janvier, Cardano (ADA) s’est classée à un moment donné comme la troisième plus grande crypto-monnaie en capitalisation boursière, seulement derrière Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). Dans la dernière interview avec Bloomberg, Hoskinson a déclaré que la blockchain pourrait remplacer Ethereum, offrir des solutions numériques aux pays et siphonner les clients de ses concurrents.

Suite à sa croissance massive au cours de l’année écoulée, Bloomberg ajoutera également le jeton à son terminal ouvrant la crypto à un nouveau public, ce qui pourrait augmenter la demande encore plus.

Selon Hoskinson, des projets ont également envisagé de déménager à Cardano, car les frais de transaction sur Ethereum rendent cette dernière plate-forme inutilisable. Et bien que Cardano obtienne de nouveaux projets, Hoskinson reste complètement choqué par l’évolution des prix en 2021 de son jeton natif, ADA.

«Cela a été une course folle; cédé à un milliardaire en huit ans est assez fou », a déclaré Hoskinson.

Cardano comme vaporware?

Les critiques et les analystes cryptographiques ont remis en question la valeur de Cardano et son caractère pratique par rapport à Ethereum. Après avoir lancé une mise à niveau majeure de hard fork plus tôt ce mois-ci, la plate-forme ne peut pas entièrement prendre en charge les contrats intelligents, ce qui signifie que la blockchain ne peut pas encore gérer le marché en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) et du NFT.

Une déclaration du co-fondateur de CoinMetrics, Nic Carter, a qualifié la blockchain de «vente de vaporware», ajoutant qu’il n’était au courant «d’aucune application populaire déployée sur Cardano».

«Je ne connais pas une seule application populaire déployée sur Cardano, et je n’ai pas non plus vu d’enthousiasme pour la plate-forme parmi les développeurs», a-t-il déclaré. «Je suis vraiment perplexe quant à la raison pour laquelle il connaît un regain de popularité.»

Néanmoins, le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a également remis en question la récente course de taureaux soutenue demandant à ses abonnés Twitter sur les cas d’utilisation et le but d’ADA.

Dernière question avant d’aller me doucher, est-ce que quelqu’un peut faire un vrai cas de taureau $ ADA? Est-ce que quelqu’un s’appuie dessus? Utilise le? Pourquoi la capitalisation boursière est-elle si élevée? Doit-il être un actif de financement? C’est l’un des rares cryptos que je n’ai pas échangés de ma vie. – Mike Novogratz (@novogratz) 9 mars 2021

Ajouté au terminal Bloomberg

Peu de temps après l’entretien, ADA a été ajouté sur le terminal Bloomberg, un outil utilisé par les traders professionnels, qui pourrait ouvrir le marché de la crypto à de nouveaux investissements et augmenter sa demande. Bloomberg Terminal a ajouté ADA le 14 mars, plusieurs utilisateurs de Twitter ayant remarqué l’ajout. Le terminal fournit les prix historiques et en direct de l’ADA, en ajoutant une brève explication de la blockchain évaluée par les pairs.

Le terminal Bloomberg est un outil professionnel qui coûte jusqu’à 24000 dollars par an, ce qui montre que Cardano pourrait bénéficier du dernier ajout au terminal en termes de prix.

Plus de développements sur Cardano

L’ajout de Bloomberg n’est qu’un conseil sur les développements sur Cardano, a déclaré Hoskinson dans un communiqué. Il reste confiant que Cardano reprendra l’espace DeFi alors que les problèmes de gaz élevés continuent de persister sur la blockchain Ethereum. Selon Charles, plus de 100 entreprises se sont déjà engagées à passer à Cardano de la principale blockchain DeFi lorsque la «fonctionnalité mûrit» sur Cardano. «Vous pouvez prendre votre DeFi, et vous pouvez l’exécuter sur mon système pour 1/100 à 1/1000 du coût», dit-il.

Cependant, Hoskinson voit un avenir plus grand pour Cardano, en plus d’affecter l’espace DeFi et les marchés NFT. Il a déclaré que les blockchains visent à fournir des solutions aux pays et aux gouvernements pour faciliter les processus de vote et les mesures de la chaîne d’approvisionnement. « Mon objectif est de diriger des pays sur cette blockchain », a déclaré Hoskinson.

«Je me fiche d’Uniswap, de CryptoKitties et d’autres choses. C’est une bulle, et ça vient, et ça disparaît, comme Pet Rocks et Beanie Babies.