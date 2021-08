Le fondateur de Cardano (ADA) répond aux critiques concernant le nouveau partenariat Crypto Crypto Crypto new media

Un nouveau partenariat entre Cardano et la société basée sur la blockchain Coinfirm a suscité les critiques de sa communauté. Le partenariat Cardano-Coinfirm permettra aux autorités de suivre les transactions ADA sur la blockchain dès sa création. Ceci, selon le communiqué, permettra d’appréhender les mauvais acteurs et d’éviter que des transactions illégales ne soient effectuées sur la plateforme. Se conformer à la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) dans le cadre de la réglementation.

Même si cette décision a été prise comme un moyen de favoriser l’adoption de l’ADA par les institutions, elle a été considérée comme une forme de trahison par certains membres de la communauté. La plus importante de ces critiques a été émise par Weiss Crypto, une filiale de Weiss Ratings, une importante société de notation financière.

Cardano fait face aux critiques de la communauté

Dans une série de tweets, Weiss Crypto a exprimé sa critique de cette décision. Il a souligné qu’une réglementation excessive est ce qui a tué le système bancaire. C’est pourquoi les gens se méfient tellement des systèmes bancaires actuels et se tournent vers la crypto. Désormais, Cardano autorise les mêmes réglementations qui ont paralysé le système bancaire dans son écosystème.

Weiss Crypto a souligné que cette décision rendrait la blockchain politique. L’ouvrant également à la censure et à la manipulation du réseau. Un tweet de suivi a déclaré que cela va à l’encontre de tout l’objectif de la liberté que les crypto-monnaies apportent aux masses. Une réglementation comme celle-ci enlèverait cette liberté de contrôle et de répression aux personnes qui dirigent déjà les systèmes financiers mondiaux actuels.

«Cela rapproche Cardano de devenir un réseau sujet à la censure, politisé et manipulé. Si vous optez pour cette voie, il existe de bien meilleurs outils pour le travail – Diem de Facebook, les CBDC et les réseaux qu’ils vont créer.

Weiss Crypto s’est concentré sur le fait que les lois AML sont utilisées pour surveiller les gens. Veiller à ce qu’ils sachent ce qui se passe sur les marchés financiers à chaque tournant. Il a ensuite conclu en réitérant qu’il s’agissait d’une décision globalement mauvaise et décevante.

Charles Hoskinson réagit au contrecoup

Le cofondateur de Cardano, Charles Hoskinson, s’est adressé à Twitter pour répondre à ces critiques par vidéo. Le cofondateur a commencé par déclarer qu’il [Cardano] est un protocole totalement agnostique. Par conséquent, l’endroit où se trouve une personne n’a pas d’importance pour elle.

Hoskinson a dit; « Bien que la couche de base du système ne se soucie pas que vous veniez des États-Unis ou du Japon, où que vous soyez, ce que vous pouvez faire est d’ajouter une identité et des métadonnées, et toutes sortes d’autres choses et ces autres choses vous donnent la possibilité de être en conformité avec votre domaine d’activité, réglementé ou non.

“Ils apportent de la clarté”, a déclaré Hoskinson à propos du partenariat. « Ils fournissent de nombreuses exigences commerciales et techniques. Et ils nous permettent d’améliorer le logiciel pour tout le monde partout, et Cardano d’obtenir une adoption plus large dans tous les secteurs, réglementés et non réglementés.

Le prix de l’ADA remonte au-dessus de 2,8 $ | Source : ADAUSD sur TradingView.com

ADA se négocie actuellement toujours au-dessus de son précédent record historique. La pièce qui avait réussi à décrocher la 3e position pour la plus grande crypto par capitalisation boursière a continué de maintenir sa dynamique haussière. Se négocie actuellement à 2,58 $.

Image en vedette de CryptoSlate, graphique de TradingView.com