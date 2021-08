Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, appelle l’industrie de la cryptographie à s’unir contre le projet de loi américain

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le fondateur de Cardano, Hoskinson, appelle à “un effort à l’échelle de l’industrie” pour lutter contre le projet de loi du Sénat qui, selon lui, pourrait gravement nuire à l’industrie de la cryptographie.

***

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a appelé aujourd’hui toutes les plateformes Blockchain et les fans de crypto-monnaie à s’unir contre le nouvel amendement fiscal sur les crypto-monnaies à l’étude par le Congrès des États-Unis.

Hoskinson s’est spécifiquement adressé à la communauté crypto américaine dans une vidéo concernant l’amendement proposé par le sénateur Portman et quelques autres qui rend les taxes crypto beaucoup plus difficiles qu’elles ne le sont actuellement.

Ceci est la vidéo la plus récente sur YouTube intitulée “Être productif face au chaos” :

Lors du livestream, Hoskinson a conseillé ce qui peut être fait face au projet de loi sur les infrastructures de la Maison Blanche. La communauté crypto s’oppose aux modifications des dispositions crypto du plan, qui visent à lever 28 milliards de dollars pour le financement des infrastructures. grâce à des taxes améliorées sur les transactions cryptographiques et à l’imposition d’exigences de déclaration supplémentaires pour les « courtiers en cryptographie ».

Hoskinson a déclaré :

« Si quelque chose comme un projet de loi sur les infrastructures peut être utilisé de manière aussi radicale pour changer la face de l’ensemble de notre industrie et les exigences de conformité, alors nous devons comprendre qu’il s’agit de la première de nombreuses salves à venir, il est donc extrêmement important que d’attribuer des conséquences politiques à les attaques contre notre industrie.

Hoskinson a suggéré plusieurs étapes simples qui peuvent empêcher cet amendement d’être adopté lors d’un vote demain. Il pense que la première étape pour tous les membres de la communauté crypto américaine est d’appeler les bureaux de leurs sénateurs et membres du Congrès, de leur envoyer des e-mails et des lettres, où ils devraient préciser à quel point l’innovation cryptographique est importante pour l’avenir de la population moyenne aux États-Unis. , ainsi que pour les entreprises.

Si les sénateurs voient un tsunami de messages arriver par téléphone, e-mail et courrier, au moins quelque chose pourrait être fait, estime Hoskinson.

La deuxième étape pour Hoskinson consiste à créer un site Web où les politiciens et les législateurs sont divisés en deux groupes : pro-crypto et anti-crypto.

Et la troisième étape que vous considérez est que tout le monde, des entreprises grandes et petites à l’amateur moyen de crypto, devrait éduquer autant de personnes que possible sur la crypto et la modification, les blogs, les tweets à ce sujet, et plus encore.

Hoskinson veut attirer les médias

Quant à lui, Hoskinson a déclaré qu’il ferait de son mieux pour attirer autant d’attention des médias que possible et appelle d’autres sociétés, même les ennemis de Cardano comme Blockstream et ConsenSys, à faire de même. Il a dit:

Au fil du temps, nous abandonnerons les candidats anti-crypto et les remplacerons par ceux qui réalisent l’importance des crypto-monnaies pour l’avenir de l’humanité, y compris comment les marchés fonctionneront et comment les gens seront autorisés à gagner de l’argent et à payer des impôts pour cela.

Sources : Youtube, Finbold, UToday

Version de QuotidienBitcoin

Illustration par Nicole León / QuotidienBitcoin