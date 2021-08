Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, qualifie le risque de baisse de 90 % de l’ADA de « vaudou » Crypto new media

Le PDG d’Input Output Global (IOG), Charles Hoskinson, rejette l’appel d’analyse technique de Peter Brandt, qui prédit que Cardano pourrait perdre jusqu’à 90% de sa valeur.

Hoskinson a ajouté qu’il « déteste vraiment » l’analyse technique tout en comparant le processus au vaudou en ce sens que cela n’a aucun sens.

Le PDG de la société de négoce Factor LLC, Peter Brand, a récemment publié son analyse technique de Cardano, qui indique une possible formation de tête et d’épaules dans le graphique.

Brandt a déclaré qu’il avait appelé une configuration similaire en 2018 avec Litecoin, qui s’est ensuite avérée correcte. En tant que tel, il prédit que l’ADA est posée pour une action à la baisse, ce qui pourrait la faire chuter jusqu’à 0,12 $ – ou un crash de 90% par rapport à son prix au moment de l’analyse.

@PeterLBrandt sur Twitter.com

Un motif tête et épaules est un indicateur technique avec un motif graphique décrit par trois pics ; les deux “épaules” extérieures sont proches en hauteur, tandis que la “tête” médiane est la plus haute. En règle générale, ils indiquent une inversion de tendance haussière à baissière, signalant la fin d’une tendance à la hausse.

Si la configuration se déroule comme prévu, le prix Cardano passera bientôt en dessous de la ligne de cou horizontale et chutera d’autant que la hauteur entre le sommet du pic du milieu et la ligne de support.

Répondant à l’appel de Brandt dans une récente AMA, Hoskinson a rejeté l’analyse en minimisant l’efficacité de ce qui a été dit, à savoir en qualifiant le tout d’interprétation arbitraire des graphiques.

“C’était un article de travail de hache de guerre de Cointelegraph si vous creusez réellement dans ce que Peter disait, il y avait des tonnes de clauses de non-responsabilité, de termes et de conditions, et il s’agissait strictement d’une analyse technique et non fondamentale basée sur son interprétation des cartes arbitraires.”

Dans un autre recul de l’analyse, Hoskinson souligne que les méthodes sophistiquées et informatisées d’aujourd’hui rendent l’analyse technique utilisant uniquement des modèles de chandeliers quelque peu superflue.

« L’analyse technique fonctionnait bien avant les ordinateurs, et lorsque les gens négociaient avec un certain degré d’intuition, ou avec l’analyse fondamentale. À l’ère des quants et des modèles de boîte noire de l’IA et des mégadonnées et ces choses, regarder un simple graphique pour les bougies, cela n’a aucun sens. »