Le fondateur de Cardano s’oppose fermement à la proposition “$ADA Burn”, voici pourquoi

in

Le fondateur de Cardano ($ADA), Charles Hoskinson, est fermement opposé à l’idée d’une économie déflationniste qui est devenue très populaire dans le monde de la cryptographie. Hoskinson lors d’une récente session AMA sur Youtube a exprimé son profond mécontentement contre l’idée de brûlure symbolique, la comparant au vol de nourriture. Il a dit que la proposition reflète la cupidité et la stupidité des gens et a expliqué,

“Nous sommes si heureux que vous puissiez nous dire que nous devons détruire l’argent des autres afin que vous puissiez gagner un peu d’argent supplémentaire, puis vendre l’ADA et passer à autre chose.”

Le token burn ou déflationniste tokenomique propose de supprimer une certaine quantité de jetons de l’offre en circulation, ce qui rend les jetons existants plus précieux. Ethereum ($ ETH) est devenu le dernier à rejoindre le mouvement déflationniste des jetons après Londres Hardfork, et il a déjà brûlé plus d’un milliard de dollars d’Ether depuis la mise en œuvre d’Eip-1559. Outre le $ ETH, Binance brûle également son approvisionnement en BNB sur une base trimestrielle.

publicité

Hoskinson est connu pour être un tireur droit et ne mâche jamais ses mots malgré le flot de critiques et de pêche à la traîne qui a mené à la dernière mise à niveau du contrat intelligent sur Cardano. Cependant, plus tôt, le fondateur de Cardano a exhorté les développeurs à créer une application « Proof-of-Burn » qui permettrait aux utilisateurs d’envoyer leur $ADA à une adresse pour le détruire. Ainsi, il pense que ceux qui veulent brûler leur jeton sont libres de le faire, mais pas aux frais de quelqu’un d’autre.

Défi preuve de brûlure https://t.co/VD7E1wVb6P – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 20 août 2021

Cardano (ADA) perd la 3e place

Le jeton natif $ ADA a touché un nouvel ATH de 3,10 $ juste une semaine avant la mise à niveau d’Alonzo et beaucoup pensaient que la mise à jour clé agirait comme un catalyseur pour le prix de $ ADA. Cependant, le prix symbolique a continué de s’effondrer après la mise à niveau, les ours continuant de dominer le mois de septembre. $ADA se négocie actuellement à 2,12 $ en baisse de 10,54 % au cours des dernières 24 heures et doit conserver un support clé de 2,0 $ pour éviter toute nouvelle baisse.

Source : TradingView

$ADA a également perdu sa troisième place dans le classement de la capitalisation boursière des pièces au profit de l’USDT de Tether, sa capitalisation boursière étant tombée en dessous de 70 milliards de dollars. L’altcoin semble détenir un support de 2,0 $ pour rebondir à mesure que l’activité de développement et le déploiement de contrats intelligents augmentent.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.

Lien source

Vues de la publication : 13