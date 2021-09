Le fondateur de Celtic Frost, Tom Gabriel Fischer, récompensé par le « Swiss Music Prize 2021 »

Quatre décennies après sa carrière de musicien, HELLHAMMER, GEL CELTIQUE et TRIPTYKON fondateur Tom Gabriel Fischer (alias Tom Guerrier) figurait parmi les récipiendaires du Prix ​​suisse de musique 2021, décerné par le Office fédéral suisse de la culture lors d’une cérémonie le 17 septembre 2021 au centre Arte e Cultura (LAC) de Lugano. Cet événement marquait la première fois que le Prix ​​suisse de musique reconnu officiellement le genre du heavy metal.

Déclaration de la Office fédéral suisse de la culture: “Tom Gabriel GuerrierLes groupes de ont joué un rôle important dans l’histoire de la musique et ont influencé les musiciens du monde entier. Pionnier de la musique metal, guerrier est une idole non seulement dans les limites de la scène metal, et en tant que défenseur des droits des animaux, il vise à donner une voix à ceux qui n’en ont pas.”

Également parmi les lauréats du Prix ​​suisse de musique 2021 était un producteur légendaire Roli Mosimann, Fischerancien collaborateur de pendant les sessions d’enregistrement pour GEL CELTIQUE‘s “Vanité/Némésis” album (1990) et APOLLYON SOLEIL‘s “Sous” album (2000). Ne pouvant assister à la cérémonie pour des raisons de santé, Mosimann demandé Fischer accepter le prix en son nom.

Transcription éditée de Tom Gabriel Fischerdiscours d’acceptation de la Prix ​​suisse de musique 2021: “Bien que j’aie eu la chance d’avoir un public fidèle dès le début de ma carrière, notamment dans mon pays natal, la Suisse, l’industrie musicale et les institutions culturelles suisses locales m’ont ignoré ou ont exprimé de la dérision pour ma musique, et parfois elles même obstrué. Dans leur perception, il n’était tout simplement pas conforme et n’était pas assez commercial. Et en effet, ma musique était sombre, expérimentale et obstinée. Mais précisément à cause de ces qualités, elle a été remarquée à l’étranger.

“Je comprends, bien sûr, que recevoir ce prix est un honneur, et j’en suis reconnaissant. Mais étant donné que 40 ans inconcevables se sont écoulés depuis que je suis devenu musicien pour la première fois, ce prix est également tout à fait hors de propos pour moi maintenant J’ai poursuivi mon chemin malgré tout, sans me subordonner à aucun des rituels de consanguinité habituels de la scène musicale suisse, et sans jamais solliciter aucune sorte de financement culturel de l’État suisse ou des institutions concernées.

« Le soutien qui m’a été accordé tout au long des années par les personnes suivantes a été absolument essentiel, et ma gratitude à leur égard est sans limite :

Antje Lange



Vanja Slajh



Alois Wendelin



Urs Sprenger



Maya Ghirardello



Martin Eric Ain



Michelle Fischer



RH Giger et Carmen Giger



Jörg Michael



Ian Christe



Denise Mathieu



Corinne Kühne



Kathy Lenze

“Et il y en a bien d’autres.

“En outre, je voudrais également exprimer ma gratitude à ceux qui ne tuent pas les animaux, ne les asservissent pas et ne les maltraitent pas, mais au contraire les respectent et les protègent. Je m’incline devant vous.



