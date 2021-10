Le fondateur de DeFi Compound supplie et menace les utilisateurs de renvoyer M dans COMP envoyé par erreur

DéFi

Le fondateur de DeFi Compound supplie et menace les utilisateurs de restituer les millions de dollars de COMP envoyés par erreur

Robert Leshner, le fondateur du protocole Compound de finance décentralisée (DeFi), a plaidé et menacé à la fois ses utilisateurs de restituer les jetons COMP qui leur ont été envoyés par erreur en raison d’un bug dans le contrat.

Comme nous l’avons signalé, un peu plus de 90 millions de dollars ont été envoyés par erreur à certains utilisateurs de Compound après une mise à niveau sous la forme d’un nouveau contrat de contrôleur contenant un bogue.

Tard jeudi, Leshner a tweeté sa réponse dans laquelle il a d’abord demandé aux gens de restituer 90% des fonds et de garder le reste.

Cependant, la deuxième partie de son tweet a soulevé de nombreux sourcils dans la communauté crypto car elle était en totale opposition avec l’éthique de DeFi. Leshner a menacé de signaler ceux qui ne renvoient pas l’argent à l’Internal Revenue Service (IRS).

« L’article 61 du code IRS définit le revenu de manière très large. Si vous recevez une somme importante de cette erreur et décidez de la conserver, cela sera considéré comme un revenu », a expliqué Shehan Chandrasekera, responsable de la stratégie fiscale de la société de logiciels de crypto-taxe CoinTracker.io.

Si vous avez reçu une quantité importante et incorrecte de COMP à partir de l’erreur de protocole Compound : Veuillez le renvoyer au Timelock composé (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Gardez 10% comme chapeau blanc. Sinon, il est déclaré comme revenu à l’IRS, et la plupart d’entre vous sont doxés. – Robert Leshner (@rleshner) 1er octobre 2021

La communauté n’était évidemment pas satisfaite de la réponse de Leshner, un passionné d’Aave déclarant: “Imaginez que vous puissiez avoir une crédibilité DeFi lorsque: Donner des ordres, moucharder, pas de problème avec doxx et proférer des menaces en un seul tweet.”

Pendant ce temps, @scupytrooples du protocole DeFi Alchemix et la société de capital-risque eGirl Capital ont conseillé au fondateur de Compound de « Créer un portail sur le site Web pour les retours, de les enregistrer, de récompenser les retours, de demander gentiment », tout en notant que « Cela nous a permis de récupérer 55% de notre alETH. de notre incident.

Quelques heures après son Tweet original, Leshner a fait marche arrière alors qu’il réalisait la faille dans son approche, en disant :

«J’essaie de faire tout ce que je peux pour aider la communauté à récupérer une partie de son COMP, et c’était un tweet / une approche têtu. C’est à moi. Heureusement, la communauté est beaucoup plus grande et plus intelligente que moi. J’apprécie votre ridicule et votre soutien.

Dans des nouvelles non liées, leur conseiller juridique à long terme, Jake Chervinksy, a décidé de se retirer de Compound Finance pour travailler sur un autre projet, qu’il dit qu’il annoncera après avoir pris congé du mois d’octobre.

1/ Quelques nouvelles personnelles : après 2,5 années incroyables, hier était mon dernier jour chez @compoundfinance ❤️ Ce fut un véritable honneur d’aider @rleshner, @justHGH et l’équipe de Compound Labs à construire l’avenir de la finance 🤖 Je prends des vacances en octobre, puis je commence un nouveau défi (restez connectés) – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 1er octobre 2021

Le prix des jetons COMP a initialement plongé d’environ 12% après la nouvelle du bogue, et l’erreur qui a suivi a depuis gagné du terrain et se négocie actuellement à 324,78 $, en hausse de 122% depuis le début de l’année.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.