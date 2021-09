in

Basée à Zurich, la Dfinity Foundation est une organisation à but non lucratif qui développe une technologie pour la blockchain Internet Computer (ICP) et son écosystème en pleine croissance.

Après cinq ans de développement, le projet a finalement lancé son jeton de gouvernance pour le commerce public en mai 2021.

Après une journée de carnage commercial, ICP a atterri parmi les 10 meilleurs cryptos, mais le battage médiatique a été de courte durée car le jeton a perdu plus de 80% de sa valeur le mois suivant.

Prix ​​de baisse artificiel

“Il y a un raz-de-marée de désinformation, qui reflète l’impact important de l’ordinateur Internet sur l’industrie de la blockchain”, a déclaré à CryptoSlate Dominic Williams, fondateur, président et scientifique en chef de la Fondation DFINITY et du projet Internet Computer.

Selon lui, « cette désinformation est créée par des professionnels qui court-circuitaient ICP, par des complices de concurrents, par des avocats qui courent après les ambulances et par des membres de la presse qui veulent juste des pièges à clics ».

«Le prix réel le plus élevé a été enregistré pendant quelques heures le premier jour et était d’un peu plus de 450 $ (voir Coinmarketcap.com). Après ce pic, le prix a baissé de manière assez constante le mois suivant, puis au cours des trois mois suivants jusqu’à présent, il est resté relativement stable. Au cours de la semaine dernière, il a atteint 88 $ », a commenté Williams à propos du « prix de baisse artificiel » d’ICP qui, comme il l’a précisé, n’a duré que quelques secondes à l’ouverture des marchés.

“Pourquoi est-ce arrivé? Nous ne saurons jamais exactement », a-t-il déclaré, ajoutant que « ce qui est évident, c’est que l’ordinateur Internet a subi la genèse le dernier jour d’une énorme course haussière en crypto », lorsque le prix du Bitcoin (BTC) a presque atteint 60 000 $.

Malheureusement, comme l’a souligné Williams, dès le lendemain, le sentiment du marché a changé, Bitcoin est tombé à environ 30 000 $ au cours des 9 jours suivants et “le changement soudain de sentiment a eu un effet démesuré sur ICP, car il s’agit d’un nouveau jeton”.

Selon lui, “un facteur plus mystérieux est qu’avant Genesis, le prix ICP sur la bourse à terme FTX a soudainement augmenté de plusieurs centaines de dollars, ce qui a contribué à fixer les prix initiaux haussiers sur les marchés après Genesis”.

“Certainement, certains joueurs de l’ombre auront ensuite fait fortune en court-circuitant ICP, ce qui me bouleverse énormément”, a-t-il conclu, affirmant que ni la Fondation DFINITY ni lui n’avaient effectué de tir de tapis.

Il a souligné que “la Fondation DFINITY n’a vendu aucun ICP pendant les cinq premières semaines après Genesis, et seulement pour couvrir les obligations fiscales créées par l’acquisition des RTU payées au personnel (Restricted Token Units)”.

«Les fondateurs et les dirigeants ont été entièrement enfermés pendant la première semaine. Pour ma part, j’ai vendu sensiblement moins de 5% de mes avoirs depuis Genesis – après avoir travaillé jour et nuit sur le projet pendant des années », a-t-il ajouté.

Croissance féroce

Le programme d’ICP pour s’intégrer directement à la blockchain Bitcoin, ainsi que les statistiques prometteuses du réseau, y compris 500 développeurs qui s’appuient maintenant sur le réseau et plus de 250 000 utilisateurs actifs quotidiens de dapps, de services Internet ouverts, de DeFi, de plates-formes pan-industrielles et de sites Web construits sur Internet Computer, a stimulé le regain d’appétit des investisseurs.

1/ La communauté #InternetComputer est activement impliquée dans la conception et l’élaboration de la feuille de route du réseau. Vote pour la proposition 20586 : L’intégration directe de l’ordinateur Internet avec le réseau #BTC a maintenant commencé 🗳️https://t.co/Nil6QMLV8q – Fondation DFINITY (@dfinity) 15 septembre 2021

Le réseau a récemment dépassé les 200 millions de blocs générés et, selon le tableau de bord du projet, « la hauteur des blocs a augmenté en moyenne de 33 % d’une semaine à l’autre depuis le lancement de Genesis le 10 mai ».

Aujourd’hui à 15:49:25 UTC, le #InternetComputer a dépassé les 200M de blocs générés. La hauteur des blocs a augmenté en moyenne de 33% d’une semaine sur l’autre depuis le lancement de Genesis le 10 mai. 🤯 ♾ 🚀 Trouvez plus de statistiques en direct : https://t.co/e4FaOV7tnq pic.twitter.com/joXXjlkBT9 – Fondation DFINITY (@dfinity) 15 septembre 2021

« Lorsque l’ordinateur Internet a subi Genesis il y a quatre mois, sa nouvelle forme de contrats intelligents avancés (appelés « canisters ») a été prise en charge dès le départ. Notre raison d’être est d’aider les développeurs à créer de nouvelles choses passionnantes sur la blockchain, et par conséquent, nous assistons à une croissance féroce. Toutes sortes de nouvelles dapps apparaissent maintenant qu’il serait impossible de créer sur une autre blockchain.

1/ Grande nouvelle : le premier million de dollars de subventions a été attribué à 60 entrepreneurs et équipes de développeurs s’appuyant sur Internet Computer via le programme de subventions pour développeurs DFINITY 💸 https://t.co/GLacXtJLIW – Fondation DFINITY (@dfinity) 17 août 2021

Jusqu’à présent, 65 bénéficiaires ont reçu des subventions de développement du programme de subventions d’un milliard de dollars de la Dfinity Foundation.

La capitalisation boursière d’ICP a récemment dépassé les 9,5 milliards de dollars et le jeton se négocie actuellement autour de 57 $.

