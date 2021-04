Le fondateur de DMart, Damani, a plus à offrir que sa maison nouvellement acquise de 1000 crores Rs à Mumbai

En fait, le site Web de DMart décrit également Damani comme «un investisseur avisé sur le marché boursier indien». (Fichier photo)

Ceux qui connaissent Radhakishan Damani, le fondateur de 66 ans du géant indien de la vente au détail DMart, le décrivent comme un créateur de richesse ciblé et un opérateur typique sous le radar, tout comme son bon vieil ami Rakesh Jhunjhunwala, l’as investisseur boursier indien. . En fait, le site Web de DMart décrit également Damani comme «un investisseur avisé sur le marché boursier indien». Par conséquent, lorsque la nouvelle a été annoncée que Damani avait acheté une nouvelle maison de 5752,22 mètres carrés dans le tony Malabar Hill de Mumbai pour un énorme crore de Rs 1 001, peu ont été surpris. Un ami proche de Damani trouve en fait à la fois Jhunjhunwala et Damani comme de très bons amis, mais se distinguent en tant que personnalités comme le dit: «Rakesh Jhunjhunwala est très impulsif et plus vocal alors que Radhakishan n’est pas aussi impulsif et un auditeur attentif». à Mumbai, disent ses amis, Damani n’est généralement pas du genre à se montrer et l’investissement a peut-être été déclenché par le fait qu’il doit investir sa richesse quelque part et c’est ce qui aurait également pu conduire à ses autres décisions de ce type, y compris celle de acheter un hôtel à Alibagh. Le DMart de Damani a parcouru un long chemin et, après l’accord Reliance-Future, devient le prochain acteur majeur de l’espace de vente au détail organisé en Inde. Sa société Avenue Supermarts, une société cotée en bourse, qui dirige DMart, a enregistré pour l’exercice 19-20 un bénéfice net de Rs 1 349,89 crore sur des revenus de Rs 24 675,01 crore.

Kishore Biyani, le pionnier du commerce de détail indien qui a expérimenté une gamme de formats et est sorti, voit Damani comme « une personne simple et humble qui travaille avec un nombre limité de variables et est très concentrée. »

Ceux qui suivent le secteur de la vente au détail trouvent également l’approche de Damani en matière de création de richesse assez ciblée. Arvind Singhal, un expert du secteur de la vente au détail et le président et directeur général de Technopak, une société de conseil en gestion de premier plan, dit que contrairement à ce que la plupart qualifient de Damani comme un investisseur majeur sur le marché boursier, ce qui est évident à propos de Damani, dit-il, c’est que « il apparaît comme un homme d’affaires terriblement astucieux qui n’a jamais été distrait en termes de fréquentation de différents formats ou géographies. Il est resté concentré sur son format et son modèle de livraison au détail, sa répartition géographique (avec une empreinte toujours dans 11 États et un territoire de l’union de Daman), la gestion des coûts et la valeur pour les clients. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait fini par créer beaucoup de richesse pour lui-même et ses autres actionnaires. Soit dit en passant, il a déclaré: «Damani n’a jamais fait pression contre les investissements étrangers dans le commerce de détail indien, ce qui est peut-être tout à fait unique malgré l’ampleur et la taille de ses opérations.»

