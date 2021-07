Le fondateur de Ghetto Gastro, Jon Gray, lance des produits de base pour garde-manger gastronomique – WWD

Le cofondateur de Ghetto Gastro, Jon Gray, se lance dans le jeu de l’épicerie.

Gray a officiellement lancé Gastronomical, son produit de consommation d’aliments de base réinventés, cette semaine avec un événement de lancement au restaurant Wildair du Lower East Side.

« Quand je regarde le garde-manger de l’épicerie, je pense qu’il est mûr pour l’innovation. La plupart de [the products] ont été créés par ces super grandes marques qui peuvent être vieilles et lourdes », explique Gray. “Nous sommes agiles et arrivons avec une approche plus fraîche, je pense que nous pouvons vraiment faire des choses perturbatrices.”

Gastronomique a commencé avec une question interne sur ce que Gray voulait en tant que consommateur ; ce qu’il pensait qui manquait au marché et ce qu’il souhaitait pouvoir trouver sur les étagères des magasins.

« Nous voulions commencer par la façon dont les gens commencent leur journée », explique Gray. “Ce qui m’a marqué depuis mon enfance, ce sont les gaufres et les crêpes.”

La première offre de produits de la marque est Wavy Waffle Mix, disponible en deux saveurs, Red Velvet et Ancestral Roots. Les deux exploitent l’accent mis par Gray sur la narration à travers la nourriture, mariant des saveurs d’Afrique, d’Asie et des Amériques à travers des associations d’ingrédients inattendus comme la farine de noix de coco, la farine de manioc et la farine de riz ; Red Velvet incorpore de la papaye, du fruit du dragon rouge, de la fraise et de l’hibiscus. Chaque mélange est végétalien, biologique et sans additifs artificiels.

Gastronomique se positionne comme un produit premium ; chaque mélange coûte 20 $. Pour l’instant, il est disponible directement auprès des consommateurs sur le site Web de la marque, mais Gray espère qu’ils seront en mesure d’introduire des articles plus accessibles à grande échelle.

La marque a été réalisée grâce au soutien de l’initiative Shot Fund de Hornitos Tequila, qui investit dans des entrepreneurs créatifs. Gray était lié à la marque après avoir discuté de son idée et de la façon dont la pandémie avait déplacé son attention, avec un ami. “Ce soutien a été monumental et le fait qu’ils aient soutenu dès le stade de l’idée a été formidable”, a déclaré Gray.

Bien que l’accent soit mis actuellement sur le mélange de gaufres, d’autres produits sont déjà en préparation. “Quand vous pensez aux gaufres, la deuxième chose à laquelle vous pensez est ce que nous avons à venir”, explique Gray. « Je vais vous laisser faire un raisonnement déductif à ce sujet. »

