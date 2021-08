Le fondateur de Hillsong Megachurch accusé d’avoir dissimulé les crimes sexuels sur enfants de son père ⋆ .

Brian Houston via Twitter

* Le co-fondateur et pasteur principal de la méga-église mondiale Hillsong a été accusé par la police australienne d’avoir dissimulé les crimes de son père

Brian Houston, 67 ans, serait resté muet sur les abus sexuels commis sur des enfants par son père, Frank Houston, dans les années 1970.

La police australienne a allégué que Houston, qui est généralement basé à Sydney, “avait connaissance d’informations relatives à l’abus sexuel d’un jeune homme dans les années 1970 et n’a pas porté ces informations à l’attention de la police”.

Houston a nié les accusations et une déclaration par courrier électronique de son église a déclaré: «Ces accusations m’ont choqué étant donné à quel point j’ai toujours été transparent à ce sujet. Je professe avec véhémence mon innocence et défendrai ces accusations, et je me réjouis de l’opportunité de remettre les pendules à l’heure. »

LIRE LA SUITE: Le fondateur de Hillsong défend la «décision personnelle» de ne pas se faire vacciner après la mort d’un membre de COVID

Nous diffusons nos services du soir maintenant! Rejoignez-nous pour le culte et une série spéciale “Sunday Night Illustrated” avec des présentations créatives des paraboles de Jésus. https://t.co/Fuc2i338NE pic.twitter.com/cljEUpcLdS – Église Hillsong (@Hillsong) 1er août 2021

Les accusations font partie d’une enquête criminelle de 2019 selon laquelle Houston “a sciemment caché des informations sur des agressions sexuelles contre des enfants”, selon le communiqué de la police.

En voici d’autres du New York Times :

En 2014, une commission royale australienne sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels sur enfants a constaté que M. Houston n’avait pas alerté la police après que son père, Frank Houston, lui eut avoué en 1999 avoir agressé sexuellement un garçon de sept ans des décennies plus tôt.

« Je l’ai confronté. Il est devenu extrêmement sec dans la bouche et a dit: “Oui, ces choses sont arrivées”, a déclaré M. Houston, selon les transcriptions.

Le rapport final de la commission royale a révélé que, “malgré le témoignage du pasteur Brian Houston selon lequel il ne doutait pas que la conduite de son père était criminelle, il n’a fait aucune tentative de dénoncer son père à la police au moment où les aveux lui ont été faits”.

“La police allègue devant le tribunal que l’homme était au courant d’informations relatives à l’abus sexuel d’un jeune homme dans les années 1970 et n’a pas porté ces informations à l’attention de la police”, indique un communiqué de la police.

Houston a été condamné à comparaître devant un tribunal de Sydney, en Australie, le 5 octobre.