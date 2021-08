Le fondateur de Jack Wills, Peter Williams, prépare son retour avec l’aide de Next

Peter Williams a été évincé de Jack Wills à la mi-2018 à la suite d’une dispute avec son propriétaire de capital-investissement alors BlueGem. // Le fondateur de Jack Wills, Peter Williams, va relancer Aubin avec l’aide de Next // Aubin a été fondée en 2008 et comptait 12 magasins avant sa fermeture afin que Williams puisse se concentrer sur la croissance de Jack Wills // Next a pris une participation de 33% dans Aubin et gérera le site internet et la logistique de la marque via son service Total Platform

Le fondateur de Jack Wills, Peter Williams, est sur le point de faire un retour dans le commerce de détail de mode grâce à un partenariat avec le géant de la rue Next.

Selon le Sunday Times, Williams se prépare à relancer la marque et détaillant de vêtements pour hommes Aubin, une émanation de Jack Wills, le mois prochain.

Next aurait pris une participation de 33% dans Aubin et gérerait le site Web et la logistique de la marque via son service Total Platform.

LIRE LA SUITE: Le fondateur de Jack Wills, Peter Williams, évincé par les propriétaires

Williams a lancé Aubin et Wills pour la première fois en 2008 et a ouvert 12 magasins.

Cependant, le fascia a été temporairement suspendu afin que Williams puisse se concentrer sur l’expansion de Jack Wills, qu’il a cofondé en 1999.

Aubin devrait ouvrir son nouveau magasin à Soho à partir de septembre et vendra également directement aux consommateurs en ligne.

Williams a été évincé de Jack Wills à la mi-2018 à la suite d’une dispute avec son propriétaire de capital-investissement alors BlueGem.

Peu de temps après, le détaillant de mode est tombé sous administration et a été sauvé par le groupe Frasers, propriété de Mike Ashley, dans le cadre d’un accord de pré-emballage de 12,75 millions de livres sterling.

La participation de Next dans Aubin est la dernière d’une liste croissante de partenariats avec des tiers que le géant de la vente au détail de mode a noué ces derniers mois.

L’année dernière, elle a pris une participation majoritaire dans une coentreprise avec L Brands afin de pouvoir exploiter les magasins et les opérations de commerce électronique de Victoria’s Secret au Royaume-Uni.

Il dirige également les activités en ligne de Laura Ashley et le patron de Next, Lord Simon Wolfson, préside le conseil d’administration du détaillant de mode Reiss, dans lequel Next détient également une participation de 25 %.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette