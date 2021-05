Le fondateur de la Ligue de football du Ramadan à minuit “ ravi ” de revenir sur le terrain

T

Le fondateur d’une ligue de football de minuit mise en place pour les joueurs à jeun pendant le Ramadan s’est dit «ravi» de pouvoir jouer à l’extérieur conformément à l’assouplissement du verrouillage de Covid-19.

Le Saltley Stallions Football Club de Birmingham n’a pas pu accueillir de matchs l’année dernière en raison de la pandémie et les joueurs n’ont pu participer qu’à des séances de fitness en ligne.

Obayed Hussain, fondateur de la Midnight Ramadan League et du club de football, a déclaré que la configuration offrait un «débouché régulier et un espace permettant à nos joueurs de socialiser en toute sécurité».

Les joueurs participent à la Midnight Ramadan League / PA Wire

Les jeux de minuit voient plus de 200 joueurs participer chaque année et sont conçus pour aider la santé mentale et la forme physique des jeunes pendant le mois de jeûne.

M. Hussain a déclaré: «Nous sommes ravis de pouvoir jouer au jeu que nous aimons à l’extérieur cette année.

«Nos séances sont axées sur la santé mentale positive et pour encourager les personnes de tous horizons et capacités à venir profiter du jeu après le jeûne.

Les spectateurs regardent le match / PA Wire

«Le Ramadan devrait être un moment pour se concentrer sur le bien-être et la forme physique, c’est pourquoi nous voulons offrir un débouché régulier et un espace permettant à nos joueurs de socialiser en toute sécurité.

«Ce sera un plaisir de diriger et de voir tout le monde se consacrer au jeûne et à l’entraînement au cours du mois prochain.»

L’équipe féminine de Saltley jouera également un grand rôle dans la ligue pour la première fois, avec près de 100 prêts à participer.

Le club a déclaré que la participation de l’équipe féminine aidera à «faire tomber les barrières qui empêchent les femmes et les femmes de foi de s’impliquer dans le sport».

Les membres du Saltley Stallions Football Club mangent ensemble après le jeûne pendant le Ramadan / PA Wire

La cofondatrice de Saltley Women’s, Yasmin Nessa, a déclaré: «C’est la première année que nous jouerons en équipe pendant le Ramadan.

«Beaucoup de jeunes femmes à Birmingham font partie du club et ce fut un plaisir de les voir toutes se sentir habilitées à s’exprimer sur le terrain.

«Nous avons près de 100 participants cette année pour la ligue, qui est notre plus grand nombre de joueurs à ce jour.»