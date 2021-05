Le fondateur de la New Orleans Youth Coalition est déterminé à créer un refuge pour les enfants ⋆ .

Harnais Brideisha-Parker

* NOUVELLE-ORLÉANS – On dit que les grandes choses viennent dans de petits paquets. C’est une description précise de Coalition des jeunes de la Nouvelle-Orléans fondateur Harnais Brideisha-Parker. Sa petite taille va de pair avec un grand cœur, une détermination et un engagement envers la jeunesse de la Nouvelle-Orléans.

Elle travaille quotidiennement dans des zones à forte criminalité pour empêcher autant d’enfants que possible de devenir une statistique. Même lors de cet entretien téléphonique, elle a été volée dans un guichet automatique local. Mais rien ne fait dérailler sa mission. Elle s’est associée à l’organisation Save Our Youth Nola pour créer des opportunités d’emploi et un lieu de refuge pour les enfants de la Nouvelle-Orléans.

Harness-Taylor fait également une collecte de dollars de porte-à-porte, travaille sur un rassemblement «Save Our Youth» et organise des tournois de basket-ball dans tout l’État.

Zenger News a rencontré cette «she-ro» du quartier pour discuter des défis auxquels elle est confrontée, de l’importance de sécuriser un bâtiment pour son organisation et bien plus encore.

Percy Crawford a interviewé Brideisha Harness-Parker pour Zenger News.

Brideisha Harness-Parker au Martin Luther King Jr. Memorial à La Nouvelle-Orléans. (Gracieuseté de Brideisha Harness-Parker)

Zenger: Vous faites un travail incroyable. Comment ça se passe?

Harness-Parker: Ça va plutôt bien. Je travaille sur l’initiative Save Our Youth Nola, qui est un effort combiné de mon organisation, la New Orleans Youth Coalition, avec la campagne «Level Up». Nous avons simplement fusionné les deux organisations pour toucher plus d’enfants.

Avec la campagne Save Our Youth, nous faisons du porte-à-porte pour demander à nos résidents 1 $. Cet argent est destiné à notre fonds de construction. Nous avons été confrontés à de nombreux défis en travaillant avec les responsables de la ville et d’autres organisations. Nous avons été confrontés à tous les types de barrages routiers; maintenant nous prenons l’initiative. Nous avons besoin de la communauté pour nous aider à les aider.

Zenger: Quel est le calendrier pour obtenir votre bâtiment?

Harness-Parker: De six mois à un an. Pas nécessairement pour obtenir le bâtiment, mais pour pouvoir acheter le terrain ou louer un bâtiment. Si cela prend plus de temps, très bien, mais ce délai est parfait.

Percy Crawford a interviewé Brideisha Harness-Parker pour Zenger News. (Heidi Malone / Zenger)

Zenger: Lorsque vous faites face à des barrages routiers, qu’est-ce qui vous fait avancer?

Harness-Parker: Premier exemple, aujourd’hui, c’est samedi, je viens de quitter les funérailles d’un autre enfant, un enfant que j’entraînais depuis l’âge de 13 ans. Il a maintenant 19 ans et il vient d’être tué. J’ai ma fille, j’ai mon mari, j’ai un petit groupe de personnes qui prient toujours pour moi et là pour moi. Mais parfois, cela devient difficile. Depuis 2011, j’ai perdu plus de 10 enfants. J’ai perdu plus d’enfants que cela pendant la pandémie.

J’ai l’impression que ce serait égoïste de ma part de m’arrêter. Je suis au téléphone avec vous en ce moment, et mon mari s’occupe des 300 $ qui m’ont été volés. Et en essayant de faire sortir cette petite fille de prison parce qu’elle a sorti trois fusils d’une voiture et les a mis dans le coffre. Je n’ai vraiment pas le choix ici, je dois faire le travail.

Zenger: Pour toutes les grandes choses que la Nouvelle-Orléans a à offrir, le crime peut devenir incontrôlable. Le but est-il d’offrir à ces enfants autre chose que d’être dans la rue?

Harness-Parker: Beaucoup de gens disent: “Gardez nos enfants hors de la rue.” Nous avons changé le récit. Nous voulons en fait les garder dans la rue, ce qui signifie que nous voulons qu’ils puissent construire le terrain comme ce nouveau bâtiment.

Je suis sur le point de lancer des tournois de basket de rue à travers la ville. Nous ne voulons pas qu’ils quittent la rue parce que lorsqu’ils ne sont pas dans la rue, ils complotent les uns contre les autres. Nous voulons leur offrir des opportunités économiques.

Zenger: Y a-t-il un groupe d’âge particulier ou une limite avec laquelle vous traitez?

Harness-Parker: À partir de 6 ans, nous avons des ressources et des programmes. Nous avons vraiment des possibilités d’emploi pour les jeunes à partir de 14 ans.

Zenger: Vous venez du système de justice pénale et n’êtes pas d’accord avec la manière dont les mineurs sont punis. Cela vous a-t-il amené à créer la New Orleans Youth Coalition?

Harness-Parker: Je suis dans ce genre de travail depuis l’âge de 8 ans. La coalition est née en disant: «Je connais toutes ces organisations, toutes ces personnes à travers la ville, l’État et le monde.» J’ai pris mes ressources et les ai placées sous mon groupe. Si vous m’appelez au téléphone et dites: «Hé Brideisha, j’ai un enfant du Centre de justice pour mineurs, ils viennent de sortir, ils ont besoin de ressources disponibles», je ne vais pas simplement pouvoir les envoyer à un endroit. J’ai un tas d’opportunités.

Permettez-moi de dire ceci: je me sens enfant ou adulte, le crime que vous avez commis, vous devez absolument vous en tenir à ces conséquences. Je n’essaye pas de bébé ou de donner une tape sur la main à qui que ce soit. Je dis ça, j’ai travaillé dans un centre d’étude pour les jeunes. Les enfants ne devraient pas être traités comme des prisonniers en Angola, en ne leur donnant pas de nourriture, en volant de l’argent qui est censé leur être remis, en mentant à leurs parents sur certaines choses qui se passent là-bas.

Ce qu’il faut faire, c’est corriger les politiques et les procédures qui sont censées être en place, afin que nous puissions faire un peu de progrès. Mais en ce moment, le centre des jeunes est comme la troisième guerre mondiale. Nous avons des enfants de différents quartiers qui se battent, des membres du personnel ont des relations sexuelles avec les enfants. C’est trop. Qu’est-il arrivé à l’idée que les enfants, les mamans, les adultes et les personnes âgées ne devaient pas être touchés? Nous perdons nos enfants plus que jamais en ce moment.

Zenger: Vous venez de faire un événement dans la 9e salle. De quel type d’événement s’agissait-il et qu’avez-vous prévu?

Harness-Parker: C’était notre événement de Pâques, le jour où nous avons lancé notre campagne à 1 $. Nous sommes en fait sur le point de fixer une date pour notre rassemblement «Save Our Youth», où ce sera un festival pour tous les enfants afin de profiter des ressources, des possibilités d’emploi et des services de santé mentale pour les familles.

Zenger: Pensez-vous que la pauvreté est le principal escalier de la criminalité?

Harness-Parker: C’est sans aucun doute la pauvreté, ainsi que quelques-uns des systèmes qui sont délibérément conçus pour nous maintenir en dessous de ce seuil de pauvreté.

Les ambitions de Brideisha Harness-Parker incluent la création d’un bâtiment pour abriter une variété de services pour les jeunes. (Harnais Brideisha-Parker)

Zenger: Quelle serait la fin parfaite des objectifs que vous essayez d’accomplir à la Nouvelle-Orléans?

Harness-Parker: À ce stade, nous avons rassemblé toutes les organisations, toutes les ressources – maintenant nous avons besoin d’un bâtiment où nous pouvons fournir des ressources et des services aux familles et héberger ces enfants. Parce que ce qui se passe dans notre système de justice pour mineurs, ils sortent de prison, ils doivent retourner vivre dans la pauvreté.

Il n’y a pas un centre de rééducation dans la paroisse d’Orléans pour nos jeunes. Comment pouvons-nous les empêcher de sortir de la rue si notre système est conçu pour les garder dans la rue?

Zenger: Y a-t-il un enfant qui se démarque vraiment dans votre esprit et qui a franchi le cap grâce au programme?

Harness-Parker: V. Anderson, c’est l’un de mes enfants qui est né et a grandi dans les projets Melpomene. Il a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Même après avoir perdu sa mère, perdu récemment sa grand-mère et toujours été entouré de violence armée, il a en fait eu beaucoup de succès en tant que jeune rappeur local.

Il est également actif dans sa communauté et il m’a dit qu’il essayait de suivre mes traces, entraînant et encadrant les enfants. C’est important pour moi, d’avoir un enfant, qui est venu me voir à l’âge de 13 ans et qui a maintenant 22 ans, en disant: «Coach, je fais ce que je fais à cause de toi.»

Zenger: Continuez à faire ce que vous faites, car vous sauvez littéralement des vies.

Harness-Parker: Veuillez encourager les gens à visiter notre site Web et à suivre nos plateformes de médias sociaux: @for_theyouth, @noyc___ et 2saveouryouthnola.

(Edité par Matthew B. Hall et Fern Siegel)

Le message Fondateur de la coalition des jeunes de la Nouvelle-Orléans, déterminé à créer un refuge pour les enfants, est apparu en premier sur Zenger News.