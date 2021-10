Le fondateur de Laugh Factory appelle les comics à soutenir Chappelle

Le fondateur du vénérable club de comédie de West Hollywood, Laugh Factory, appelle les comédiens à se rallier à Dave Chappelle alors que la bande dessinée controversée résiste aux retombées de son spécial stand-up Netflix.

Déçu par les « divisions pénétrant dans le secteur de la comédie », le fondateur du club, Jamie Masada, a imploré les comédiens, leurs managers et les propriétaires de clubs de comédie à travers le pays de renforcer le soutien de Chappelle « de sa propre famille » et de ceux qui « le comprennent vraiment ».

« Ce à quoi nous assistons est une attaque contre l’indépendance de la comédie et les libertés qui font de la comédie la forme de divertissement la plus organique et non commerciale », a écrit Masada dans une lettre ouverte mardi, alors que le contrecoup des remarques LGBTQ + et transphobes de Chappelle dans « The Closer » a continué dans une autre semaine.

« Si nous ne nous défendons pas les uns les autres, ce ne sera pas seulement l’un d’entre nous qui perdra cette liberté – ce sera nous tous – et une fois cette liberté disparue, les portes de l’expression comique seront fermées. il a dit. « Il n’y pas de retour en arriere. Dave mérite les mêmes libertés dont nous jouissons tous – celles qui font de la comédie ce qu’elle est et provoquent des changements de perspective maintes et maintes fois. »

Masada a promis que lui et toute l’équipe de Laugh Factory soutiendraient toujours les bandes dessinées, y compris Chappelle. Cependant, c’est au club de Masada en 2006 que Michael Richards, l’ancien de « Seinfeld », a déclenché sa tristement célèbre diatribe raciste ; Massada a banni l’acteur du club et a permis l’annulation de Richards. Massada se tient en partie responsable de la réaction contre les propos offensants.

«Nous soutiendrons nos comédiens à travers vents et marées, sous la pluie et le beau temps, à travers l’examen minutieux et les louanges. Dave a apporté de la joie à des millions de fans à travers le monde et a inspiré toute une génération de comédiens », a déclaré Masada. « Je connais le caractère de Dave et je connais son cœur. C’est une âme douce, et qui souhaite seulement que le monde regarde le mondain différemment, le normal anormalement et le noir et blanc en couleur. Il n’y a pas de fil haineux dans l’ADN de Dave.

Masada, un ancien comédien qui connaît Chappelle depuis qu’il était « un comédien en herbe de 17 ans », a déclaré que la bande dessinée en difficulté n’avait « que montré de la gentillesse, de la compassion et de l’empathie pour son prochain, sans distinction de sexe, de race, de statut ou de croyance. . «

Sa lettre fait suite à la démonstration publique de soutien de la comédienne transgenre Flame Monroe à Chappelle dans une vidéo YouTube, qui aborde « la liberté d’expression unique mais communautaire de la comédie et les conversations que cette liberté initie », a déclaré Masada.

Masada a déclaré que nous « assistons à une attaque contre l’indépendance de la comédie et les libertés qui font de la comédie la forme de divertissement la plus organique et non commerciale » et que la communauté est restée « inutilement silencieuse ».

Pas si, cependant. D’autres bandes dessinées LGBTQ + ont déclaré que les blagues de Chappelle dans la spéciale étaient fallacieuses, mal comprises, nuisibles mais pas malveillantes. Le comédien DL Hughley et l’acteur Channing Tatum se sont rangés du côté des gagnants des Emmy et des Grammy, tandis que d’autres, comme la comédienne Hannah Gadsby, ont appelé Netflix pour avoir permis à Chappelle « une vision partielle du monde émotionnellement rabougrie ».

Pendant ce temps, plusieurs employés trans de Netflix ont organisé un débrayage mercredi matin pour protester contre le refus du streamer de retirer le hit spécial. Le créateur et réalisateur de « Transparent » Joey Soloway, qui a pris la parole lors du débrayage, a mis au défi Netflix de nommer une personne trans à son conseil d’administration cette semaine.

Mardi, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, qui a défendu Chappelle, a admis avoir mal géré les retombées de « The Closer » et « avoir foiré » en répondant en interne aux préoccupations des employés concernant la spéciale, qui contient une quantité importante de matériel transphobe. Cependant, Sarandos a maintenu que le spécial ne constitue pas un discours de haine.

Masada a fait valoir que la comédie n’a pas pour but de démolir les gens et que les comédiens ne seraient pas en affaires « sans rire et sans compréhension ».

« Sans comédie non filtrée, le monde serait un endroit gris et triste. La comédie du rire apporte s’étend bien au-delà des limites de la scène, illuminant la vie de chaque membre du public et de ceux avec qui ils entrent en contact. Il procure de l’extase lors de nos bons jours et nous rappelle que tout le monde est humain lors de nos pires jours », a-t-il écrit.

Il a commencé sa lettre en citant Chappelle, qui a déclaré que la comédie lui avait sauvé la vie.

« J’aime ma forme d’art, car je comprends tous les pratiquants, que je sois d’accord avec eux ou non, je sais d’où ils viennent », a déclaré Chappelle lors de son discours 2019 au Kennedy Center tout en acceptant le prix Mark Twain pour l’Amérique. Humour. « Ils veulent être entendus ; ils ont quelque chose à dire ; il y a quelque chose qu’ils ont remarqué ; ils veulent juste être compris. J’adore ce genre. Cela m’a sauvé la vie.