Le fondateur de l’église Hillsong accusé d’avoir caché les abus sexuels sur les enfants de son père

Le fondateur de l’église Hillsong, Brian Houston, a été accusé d’avoir dissimulé des crimes d’abus sexuels liés à l’affaire d’abus sexuels sur des enfants de son père. Houston doit comparaître devant le tribunal le 5 août en ce qui concerne les conclusions qui, selon les autorités australiennes, se rapportent “aux abus sexuels d’un jeune homme dans les années 1970 et n’ont pas porté cette information à l’attention de la police”. Houston allègue que les accusations “sont un choc”, mais il a été transparent dans le passé au sujet de la maltraitance d’un garçon par son père.

“Je professe avec véhémence mon innocence et défendrai ces accusations, et je me réjouis de l’opportunité de remettre les pendules à l’heure”, a déclaré Houston en réponse, selon Daily News. L’église a également publié une déclaration à la suite de l’arrestation et des accusations de son fondateur. “Au cours des derniers jours, il y a eu de nombreux reportages et commentaires sur les réseaux sociaux à propos de notre pasteur principal Brian Houston et des références à la Commission royale sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels sur enfants, à laquelle le pasteur Brian a témoigné en 2014”, peut-on lire.

Il a poursuivi, qualifiant les allégations de “factuellement incorrectes” et de “hautement diffamatoires”. « Nous appelons les médias et autres à cesser immédiatement de faire ces allégations fallacieuses. Nous avons demandé à nos avocats d’examiner plusieurs articles qui ont publié des allégations fausses et diffamatoires qui sapent la réputation du pasteur Brian en tant que leader chrétien. De plus, nous rappelons à ceux qui cherchent à répandre des rumeurs et des informations sans fondement via les réseaux sociaux selon lesquelles ces commentaires pourraient également faire l’objet d’une action en diffamation”, ajoute-t-il. “Le pasteur Brian a clairement indiqué à plusieurs reprises pendant et depuis la Commission royale qu’il était incroyablement affligé pour les victimes et pour la blessure et la douleur que les actes criminels de son père, Frank leur ont causées. Il n’a jamais blâmé aucune victime. et les actions de son père l’ont repoussé.

Il a fermé, niant avec véhémence la faute de son fondateur et rappelant à ceux qui s’intéressent à l’église que les accusations n’ont aucune incidence sur l’église ou ses croyances. “Cette commission royale n’impliquait pas directement l’église Hillsong. Les abus commis par Frank Houston se sont produits de nombreuses années avant l’existence de l’église Hillsong”, a-t-il déclaré. “C’est un fait incontestable que le pasteur Brian n’est pas un auteur d’abus, n’a jamais été accusé d’abus et a pris des mesures immédiates pour exposer et arrêter un agresseur d’enfants. À aucun moment la Commission royale n’a laissé entendre que le pasteur Brian était impliqué dans toute sorte de « couverture ». Faire un rapport à ce sujet est faux.”