Le fondateur de l’équipe Williams, Sir Frank Williams, décède à 79 ans · .

Le fondateur de l’équipe Williams, Sir Frank Williams, est décédé à l’âge de 79 ans, a confirmé sa famille via les propriétaires de l’équipe.

« C’est avec une grande tristesse qu’au nom de la famille Williams, l’équipe peut confirmer le décès de Sir Frank Williams CBE, fondateur et ancien directeur d’équipe de Williams Racing, à l’âge de 79 ans », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Après avoir été admis à l’hôpital vendredi, Sir Frank est décédé paisiblement ce matin entouré de sa famille.

«Aujourd’hui, nous rendons hommage à notre figure de proue bien-aimée et inspirante. Frank va beaucoup nous manquer. Nous demandons à tous les amis et collègues de respecter les souhaits de confidentialité de la famille Williams pour le moment.

«Pour ceux qui souhaitent rendre hommage, nous demandons que des dons soient faits à la place des cadeaux à la Spinal Injuries Association. Les détails du service commémoratif suivront en temps voulu. »

Après avoir piloté des voitures de Formule 1 clientes et formé brièvement une alliance avec Walter Wolf avant la séparation du couple, l’équipe indépendante de Williams a remporté sa première victoire en Formule 1 à domicile à Silverstone en 1979. Cette victoire décisive de Clay Regazzoni a marqué le début de l’équipe années d’or, qui ont duré plus d’une décennie.

Pendant ce temps, Williams a remporté plus d’une centaine de victoires en course et plus de championnats de constructeurs que n’importe lequel de ses rivaux, à l’exception de Ferrari. Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill et Jacques Villeneuve ont remporté des titres avec l’équipe.

Après ses succès décisifs au début des années 80, le nouveau partenariat de Williams avec le motoriste Honda commençait à porter ses fruits lorsque le fondateur de l’équipe a subi un accident de voiture qui a changé sa vie au début de 1986. Il a subi de graves blessures à la colonne vertébrale qui l’ont laissé sans l’utilisation de ses bras et de ses jambes pour le reste de sa vie.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Malgré cela, Williams est rapidement revenu à la tête de son équipe et y est resté pendant des décennies en les accompagnant dans le monde entier et en supervisant leur domination ultérieure du sport depuis son fauteuil roulant.

Dans les années 2010, alors que les performances de l’équipe diminuaient et que l’âge avancé de Williams nuisait à sa capacité à se rendre aux courses, il s’est retiré et a promu sa fille Claire Williams à sa place. Le succès le plus récent de l’équipe est venu de la victoire surprise de Pastor Maldonado lors du Grand Prix d’Espagne 2012 sur le Circuit de Catalunya.

En 2020, Williams était tombé en queue de peloton et suite à l’impact financier de la pandémie de Covid-19, il a été vendu au propriétaire actuel Dorilton. Les propriétaires ont choisi de préserver son identité, qui pendant de nombreuses années avait été associée à la domination du sport.

« L’équipe Williams Racing est vraiment attristée par le décès de notre fondateur Sir Frank Williams », a déclaré le PDG et directeur de l’équipe Jost Capito. « Sir Frank était une légende et une icône de notre sport.

« Son décès marque la fin d’une ère pour notre équipe et pour le sport de la Formule 1. Il était unique en son genre et un véritable pionnier. Malgré l’adversité considérable dans sa vie, il a mené notre équipe à 16 championnats du monde, faisant de nous l’une des équipes les plus titrées de l’histoire du sport.

« Ses valeurs, notamment l’intégrité, le travail d’équipe, une indépendance et une détermination farouches, restent la philosophie fondamentale de notre équipe et sont son héritage, tout comme le nom de famille Williams sous lequel nous courons fièrement. Nos pensées vont à la famille Williams en cette période difficile. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :