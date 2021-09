in

Le fondateur de Litecoin (LTC), Charlie Lee, s’excuse pour la fausse histoire de Walmart

La Fondation Litecoin est actuellement confrontée à une importante erreur d’adoption de la cryptographie qui fait chuter le prix de l’actif. Bien qu’il ait fallu un certain temps, Charlie Lee, le fondateur de l’entreprise, est sorti pour éclaircir l’air sur ce qui s’est passé.

« Nous avons merdé. »

Hier, Lee est apparu sur un segment de Bloomberg TV. Il a admis que l’entreprise “s’est foutue” après qu’un employé ait retweeté un faux rapport concernant un partenariat avec le géant du commerce électronique Walmart. Dans le segment des nouvelles, Lee a nié avec véhémence toute collaboration avec le géant du commerce électronique, ajoutant que la Fondation Litecoin continuerait d’enquêter sur la source des fausses nouvelles.

L’annonce, qui a depuis été retirée de Globe Newswire, faisait référence à un partenariat entre Walmart et la Fondation Litecoin. Le partenariat aurait inclus l’acceptation du Litecoin comme méthode de paiement pour les produits sur Walmart – une décision qui aurait été une aubaine incroyable pour l’industrie de la cryptographie.

La nouvelle avait provoqué une flambée de 35% du prix du LTC, montrant que le marché réagissait positivement à la perspective d’un partenariat avec une entreprise de l’envergure de Walmart.

Malheureusement, la nouvelle s’est avérée être une fausse nouvelle. Dans un communiqué, la Fondation Litecoin a expliqué que le communiqué de presse était sorti à leur insu et qu’ils n’étaient pas au courant de sa propagation – qui avait été si répandue que plusieurs grands médias l’avaient couvert. En réponse au battage médiatique, l’un des responsables des médias sociaux de l’entreprise avait tweeté le communiqué de presse sans obtenir l’autorisation appropriée.

En s’excusant, Globe Newswire a également expliqué qu’un compte d’utilisateur frauduleux avait été utilisé pour partager le communiqué de presse. Un porte-parole du communiqué de presse publié a qualifié cela d'”incident isolé”, ajoutant qu’ils continueraient à travailler avec les enquêteurs pour trouver qui a déclenché la tempête.

Dans son interview chez Bloomberg, Lee a expliqué que n’importe qui pouvait commencer à accepter le Litecoin sans obtenir l’approbation de la Fondation Litecoin. Ainsi, il a été agréablement surpris quand il s’est réveillé et a vu le communiqué de presse sur Walmart acceptant la pièce. Malheureusement, il s’est avéré que c’était faux. Le marché semble avoir pardonné au Litecoin, l’actif ayant augmenté de 3,6% au cours des dernières 24 heures. La Fondation – avec Globe Newswire – enquêtera sur l’incident pour éviter qu’il ne se reproduise.

Walmart cherche néanmoins à intégrer la crypto

Bien que Walmart ne soit pas encore en partenariat avec Litecoin, la société semble avoir en tête la cryptographie. Une offre d’emploi publiée le mois dernier montre que l’entreprise recherche un expert en cryptographie pour développer et piloter une stratégie publicitaire de feuille de route pour les produits de monnaie numérique.

Dans la liste d’emplois, Walmart a indiqué qu’il avait besoin d’une personne ayant 10 ans d’expérience dans la gestion de produits et de programmes et la commercialisation de produits technologiques. Le candidat idéal sera expérimenté dans les technologies liées à la blockchain et à la cryptographie tout en ayant également une solide connaissance de l’écosystème cryptographique d’aujourd’hui.

L’entreprise rejoint son plus grand concurrent, Amazon, qui cherche à embaucher un responsable de la monnaie numérique.

