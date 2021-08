Le fondateur de l’orchestre de jeux vidéo parle de musique en direct et de composition pour Final Fantasy

Image : Shota Nakama

Quand j’étais plus jeune et plus plein de mauvaises décisions qu’aujourd’hui, j’allais à des concerts et je regardais des groupes de rock s’agiter en sueur sur la scène dans des bars enfumés et exigus. De nos jours, je préfère de loin m’asseoir dans une salle de concert et fermer les yeux pendant qu’un groupe de musiciens d’orchestre talentueux jouent une version sophistiquée de la bande originale de Skyrim (ce que j’ai fait au London Palladium en 2016).

Mais je n’ai pas forcément à choisir, et vous non plus : le Video Game Orchestra a à la fois un groupe de rock et un orchestre, ce qui donne des reprises extrêmement cool de bandes originales de jeux vidéo. Dans le cadre de notre festival de musique de jeux vidéo Nintendo Life, nous avons parlé à de nombreux compositeurs, de Darren Korb à Lena Raine, et aujourd’hui, nous parlons au musicien, compositeur et chef d’orchestre Shota Nakama.

En tant que fondateur du VGO (en plus d’arranger, d’interpréter et de diriger de nombreuses chansons), Nakama a un amour profond pour la musique de jeux vidéo, mais ce n’est pas tout – il a également travaillé à la création de nouvelles musiques de jeux vidéo, pour des jeux tels que Final Fantasy XV et Lightning Returns : Final Fantasy XIII.

Lisez la suite pour découvrir l’histoire de Nakama avec la musique, les moments les plus cool de sa carrière et pourquoi la musique live maintient les bandes sonores des jeux vidéo en vie…

Nintendo Life : Tout d’abord, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce que vous faites aujourd’hui ?

Je m’appelle Shota Nakama. Je viens d’une petite île appelée Okinawa, au Japon, et je suis aux États-Unis depuis environ 20 ans pour poursuivre mon voyage musical. Je dirige ma société de production musicale soundtrec et un projet de concert appelé Video Game Orchestra. J’ai travaillé sur de nombreuses bandes originales de jeux vidéo ainsi que sur des dessins animés et des films. Certains des grands titres à mon actif sont Final Fantasy XV, No Straight Roads, la série God Eater et bien d’autres. J’ai également été impliqué dans des projets de concerts en ligne sympas tels que le Sonic 30th Anniversary Concert et le Marvel Future Revolution World Orchestra.

Quand vous étiez enfant, quelle musique de jeu vidéo vous a le plus marqué et pourquoi ?

Je dois dire que j’ai grandi à l’âge d’or des jeux vidéo, de la fin des années 80 au milieu des années 90 au Japon, et j’ai eu la chance d’assister à l’évolution progressive de la Famicom, de la Super Famicom et des consoles sans cartouche. J’ai passé beaucoup de temps à jouer à des jeux à l’époque. Une partie de la musique est peut-être dans mes gènes à ce stade. Celui dont je me souviens le plus est la fanfare d’ouverture de la série Dragon Quest parce que j’ai probablement joué à cette série plus qu’à n’importe quel autre jeu.

De toutes les opportunités que vous avez eues dans les jeux vidéo, laquelle vous a le plus frappé ?

Quand j’ai vu la puissance du 16 bits – le tout premier moment où j’ai joué à Super Mario World sur Super Nintendo. Les graphismes et la musique étaient tellement au-delà. L’industrie a certainement parcouru un long chemin depuis lors.

Quand il s’agit d’arranger la musique pour le VGO, supposez-vous que votre public connaît déjà un peu les jeux lors de la sélection des morceaux ? En quoi cela change-t-il les pistes que vous choisissez ?

Ce que fait VGO est assez spécifique – nous avons un groupe de rock et un orchestre. Cela influence aussi nos choix. J’écoute normalement un tas de morceaux que les gens suggèrent et je trouve ce qui pourrait fonctionner avec notre format. Une fois que ça a fait un déclic dans ma tête, je vais de l’avant et commence à esquisser les arrangements.

Comment pensez-vous que les rendus en direct peuvent ajouter une nouvelle dimension aux bandes sonores de jeux vidéo ?

Je pense que les concerts en direct sont le meilleur moyen de vraiment profiter de vos bandes originales de jeux vidéo préférées. C’est ainsi que la musique était toujours jouée avant que les appareils d’enregistrement ne soient inventés. L’excitation et la joie que vous pouvez obtenir en assistant à des concerts sont irremplaçables et devraient constituer une grande partie de l’industrie de la musique de jeux vidéo.

Vous êtes allé à l’université pour la musique et avez mentionné dans d’autres interviews que la musique de jeux vidéo n’était pas vraiment reconnue sur le plan académique à l’époque. Pensez-vous que cela a changé et est-ce que les universitaires prennent les VGM plus au sérieux de nos jours ?

Cela a définitivement changé. Certaines écoles proposent des cours de composition multimédia interactifs, qui étaient pratiquement inexistants il y a à peine 10 ans. Je suis heureux de voir des gens arriver dans l’industrie avec beaucoup d’éducation. Cela aide à élever le niveau dans l’ensemble de l’industrie.

La pandémie a-t-elle affecté votre travail avec les orchestres?

Oui, pour le travail de concert. Non, pour le travail de production. De toute évidence, le monde a fait une pause pour tous les grands événements de rassemblement, et les concerts n’ont pas fait exception. Cependant, le côté production ne s’est pas vraiment arrêté. Les émissions de télévision, les dessins animés, les jeux et tous les médias n’ont jamais cessé de sortir. Nous avons continué à obtenir toutes les œuvres de la bande originale à cause de cela.

Quelle musique écoutez-vous habituellement pendant votre temps libre ?

De nombreux professionnels de la musique pourraient être d’accord – je n’écoute rien pendant mon temps libre à moins que je ne veuille étudier certaines musiques. Vos oreilles se fatiguent tout comme vos muscles et votre cerveau. Toutes les activités d’écoute intenses et critiques nécessitent suffisamment de repos. Le silence est d’or.

Avec quels compositeurs et/ou musiciens aimerais-tu travailler ensuite ?

J’adorerais travailler avec plus de musiciens de rock et de métal que j’ai toujours admirés. Il y a quelques années, j’ai travaillé avec le légendaire artiste et guitariste Jason Becker. C’était tellement surréaliste parce que je suis son grand fan depuis des années. Travailler avec vos idoles vous inspire à être plus créatif et vous rend meilleur.

Quel est un jeu vidéo récent qui vous a époustouflé avec sa musique ?

Notre flux de concerts a été si continu, et je n’ai pas joué à un jeu depuis des mois… Je devrais me sentir coupable à ce sujet. Merci de me redemander le mois prochain ! Je promets que j’aurai une réponse alors.

Si vous souhaitez consulter le vaste catalogue de performances en direct du Video Game Orchestra, vous pouvez vous rendre sur leur site Web, leur chaîne YouTube ou leur page Spotify. Merci à Shota Nakama de nous avoir parlé et pour l’opportunité irrésistible d’écouter le catalogue VGO pour le reste de la journée.

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à nos autres fonctionnalités de VGMFest, nous en aurons beaucoup plus à venir au cours des deux prochaines semaines !