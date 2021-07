Le fondateur de Motown, Berry Gordy, recevra l’honneur 2021 du Kennedy Center ⋆ .

Le John F. Kennedy Center for the Performing Arts a annoncé mercredi les lauréats du prix Lifetime Achievement et une figure emblématique de la musique afro-américaine a été sélectionnée.

Fondateur de Motown Baie Gordy, avec la star de l’opéra Justino Diaz, chanteur folk Joni Mitchell, actrice/chanteuse Bette Midler et producteur de télévision Lorne Michaels, qui a créé Saturday Night Live, sont la 44e classe de lauréats, comme le rapporte le Detroit Free Press.

« Ma première réaction a été la joie, puis l’incrédulité et ensuite : ‘Ai-je bien entendu ?’ », a déclaré Gordy, 91 ans, au Detroit Free Press à propos de cet honneur. «C’était tellement excitant pour moi dans l’ensemble. J’ai eu toutes ces émotions en même temps et j’ai réalisé à quel point cela signifiait pour moi.

Berry Gordy (Photo de Leon Bennett/.)

Comme indiqué précédemment par theGrio, Gordy, qui a déjà travaillé dans une usine automobile, a lancé Motown en 1959 à Détroit avec un prêt de 800 $ et en a fait un géant de la musique, du cinéma et de la télévision. Son entreprise a continué à produire certaines des icônes musicales les plus précieuses de la nation, y compris Smokey Robinson, Stevie Wonder, Les Jackson 5, Marvin Gaye, Les Tentations, Les Quatre Tops, et Diana Ross et les Suprêmes.

Gordy a vendu le label en 1988, suivi de la division d’édition de chansons, et a ensuite contribué à l’héritage de Motown avec une comédie musicale à Broadway et un documentaire Showtime, comme l’a rapporté le Detroit Free Press.

“J’ai bouclé la boucle”, a déclaré Gordy sur scène lors de l’événement du 60e anniversaire de la Motown en 2019. “Il n’est approprié (de l’annoncer) que d’être ici à Detroit, la ville où mon conte de fées s’est produit avec vous tous.”

Gordy a déclaré qu’il était fier d’ajouter l’honneur du Kennedy Center à son héritage.

“Le président Kennedy était l’un de mes héros préférés, donc être honoré en son nom signifie le monde pour moi”, a déclaré Gordy. “Je suis extrêmement heureux de rejoindre les lauréats passés et présents et de faire partie de cet héritage américain.”

L’appel nominal du Kennedy Center comprend les artistes de Motown Wonder (1999), Robinson (2006) et Diana Ross (2007).

“En m’honorant, je pense que cela reconnaît également les héros méconnus de la Motown”, a déclaré Gordy. «Ils ont travaillé, ri, pleuré et sont morts pour faire de mon rêve et de l’héritage de la Motown une réalité. Je ne pourrai donc jamais les oublier – jamais, jamais, jamais.

Berry Gordy (L) et Stevie Wonder assistent à la cérémonie en l’honneur de Smokey Robinson (R) et d’autres membres de The Miracles avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 20 mars 2009 à Hollywood, Californie. (Photo de Vince Bucci/.)

Il a ajouté : « Je suis juste très reconnaissant envers Detroit, qui a eu plus d’influence sur moi que tout ce à quoi je peux penser. L’atmosphère, les sentiments à la maison », a déclaré Gordy. «Je suis un Detroiter – je suis un compétiteur. J’ai appris à mon entreprise à avoir cet esprit de compétition qui engendre des champions, car quand je pense à Detroit, je pense aux champions. Et j’ai emporté ces choses avec moi quand je construisais tout ce que j’ai construit.

La célébration du gala sera enregistrée pour une émission spéciale aux heures de grande écoute qui sera diffusée sur CBS et diffusée sur Paramount +.

“Après les défis et le chagrin des derniers mois, et alors que nous célébrons les 50 ans du Kennedy Center, j’ose ajouter que nous sommes prêts à organiser” la fête pour mettre fin à toutes les fêtes “à DC le 5 décembre, en fêtant ces personnes extraordinaires et accueillir le public sur notre campus », président du Kennedy Center Déborah Rutter dit dans un communiqué.

