Explosion nucléaire fondateur Markus Staiger a lancé une nouvelle société appelée Atomic Fire GmbH.Les actes du label comprennent BONJOUR, OPETH, MESHUGGAH, AMORPHES, GROUPE MICHAEL SCHENKER, PEUR PRIMAIRE, SONATE ARCTIQUE, AVANT AGNOSTIQUE, MONTÉE DE L’ÉTOILE DU NORD, LAC D’ARGENT PAR ESA HOLOPAINEN et PIERRES BLANCHES.

En plus des albums studio déjà annoncés par SONATE ARCTIQUE (« Aventures acoustiques – Tome 1 », à paraître le 21 janvier) et AMORPHES (« Halo », prévue le 11 février), le premier semestre 2022 verra l’arrivée de nouvelles œuvres de MESHUGGAH, GROUPE MICHAEL SCHENKER et MONTÉE DE L’ÉTOILE DU NORD.

Staiger est propriétaire et PDG de Atomic Fire GmbH, qui s’est associé à Musique Warner (GAZ) et ADA (reste du monde), à ​​l’exception du Japon, où la société est autorisée à Archives de la paroisse.

Deux anciens Explosion nucléaire des employés, Florian Milz et Markus Wosgien, va partager Feu atomique Fonctions de PDG/gestion de label. De plus, la marque exploitera ses propres magasins de vente par correspondance en Europe, en Australie et en Amérique du Nord avec effet immédiat. Par ailleurs, Feu atomique s’occupera du roster du label Divertissement Faucheur, dirigé par Milz et Gregor Rothermel, mettant en scène des actes tels que CHOPE, MEMORIAM et ÉGLISE EN MÉTAL.

Les Feu atomique Le siège social est situé dans la ville de Donzdorf, dans le sud de l’Allemagne, où un nouveau magasin de disques et un point de rencontre pour les fans de métal seront également inaugurés au printemps 2022.

Les bureaux et représentants internationaux sont situés en Angleterre (directeur : Dan Tobin), les États-Unis (réalisateur : Liz Ciavarella Brenner), Suède (réalisateur : Darren Edwards), France (réalisateur : Olivier Garnier), Italie (réalisateur : Barbara Francone) et l’Espagne (réalisateur : Sergi Ramos).

Le personnel de la nouvelle société comprend : Ute Linhart (ventes et marchandises), Patrick Walch et Sarah Wohlfahrt (numérique), Philippe Adelsberger (promotion presse et publicité), Gregor Rothermel (design graphique et gestion de produits), Timo Beisel (édition), Thomas « Zwini » Zwirner (vente par correspondance et vente en gros), Markus Wielandt (informatique et nouveaux médias), Siggi Popp (comptabilité) et Heiko Heike/Zimmermann & Decker (les affaires légales). Mat Sinner (consultant senior), Achim Köhler (A&R) et Iris Bernotat (gestion des produits et promotion) fournissent un soutien en conseil.

Feu atomique a également annoncé aujourd’hui ses premières signatures : Icelandic power metal force PALADIN DE PUISSANCE, dont le premier album hymne, « Avec la magie de l’acier Windfyre », a déjà pris d’assaut les médias, ainsi que la formation d’étoiles scandinaves AU CINÉMA, avec des musiciens de JOLIES SERVANTES, CHUTE DE MARTEAU, ROI DIAMANT, L’ORCHESTRE DES VOLS DE NUIT et THERION interpréter des versions hard rock de films à succès bien connus des années 1980 et 1990.

Il y a trois ans, Croire au numérique a acquis une participation majoritaire dans Explosion nucléaire pour ce que l’on croyait à l’époque être une somme à huit chiffres. Staiger serait resté actionnaire de la société qu’il a fondée en 1987.

