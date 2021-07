Le fondateur de Puppet, Luke Kanies, veut aider les dirigeants à se souvenir des conversations avec la nouvelle startup Clickety

Luke Kanies. (Photo de Clickety)

Luke Kanies aime les outils.

Dans sa jeunesse, il a appris pourquoi ils étaient importants en construisant des maisons avec son père. Plus tard, il est devenu administrateur système et s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’outils disponibles pour automatiser certaines parties de ses travaux. Il a donc lancé une entreprise en 2005 appelée Puppet qui les fournirait.

« J’ai reçu une formation professionnelle pour me fier aux outils », a-t-il déclaré.

Mais alors qu’il tentait de diriger Puppet, une entreprise leader dans le domaine de l’automatisation de l’infrastructure cloud basée à Portland, dans l’Oregon, Kanies est devenu frustré par le manque d’outils de gestion.

Maintenant, il se lance dans la construction d’une solution.

Kanies est le fondateur de Clickety, une startup de Portland qui vise à aider les PDG et les managers à garder une trace de leurs relations et conversations avec les employés, les investisseurs, les clients et autres. Il décrit Clickety comme « la gestion de projet pour les gens ».

Clickety est similaire à des outils tels que Salesforce et Outreach qui aident les vendeurs à suivre les pistes, mais conçu pour les dirigeants qui passent la majorité de leur journée à interagir avec des gens lors de réunions, par téléphone ou par e-mail. Les journalistes, les analystes et les avocats sont également des utilisateurs potentiels.

Kanies a déclaré que Clickety est “le moyen le plus simple de créer des listes de personnes et de travailler sur ces listes”.

Le logiciel se connecte aux applications de messagerie et de calendrier et suit les conversations passées afin que les utilisateurs puissent se souvenir des sujets de discussion, des promesses faites, des actions entreprises ou d’autres informations clés.

“Prenons ce que les développeurs ont pour le code, ce que les jockeys de tableur ont pour les chiffres, et construisons cela pour les gens”, a-t-il déclaré à propos de l’objectif de l’entreprise.

À certains égards, Clickety est similaire aux logiciels de gestion du travail populaires tels que Trello ou Asana. Mais Kanies pense qu’il y a de la place pour un autre outil.

“Les gens sont l’une des entités les plus importantes dans les affaires”, a-t-il déclaré. “Il devrait y avoir des outils – pas seulement pour les personnes qui essaient de conclure des affaires, mais pour toute personne dont la carrière est construite autour des gens.”

Il a ajouté : « Excel est pour les comptables ce que Clickety est pour les dirigeants. »

Kanies, qui a quitté ses fonctions quotidiennes chez Puppet en 2016, mais reste membre du conseil d’administration, a fondé Clickety en 2019 et a levé une levée de fonds de 2 millions de dollars auprès de Founders’ Co-op, Flying Fish, Oregon Venture Fund, Liquid 2 Ventures et des investisseurs providentiels, dont Kenny Van Zant, membre de longue date du conseil d’administration de Puppet, et Jay Simons, ancien président d’Atlassian. La startup emploie six personnes.

Clickety compte quelques centaines d’utilisateurs et fera un lancement officiel plus tard cette année. La société prévoit de facturer 25 $ par mois ou 250 $ par an, un prix élevé par rapport aux produits alternatifs. Kanies a déclaré que le marché cible est constitué des gestionnaires qui peuvent se permettre ce coût ou le dépenser pour leur entreprise. L’espoir est de commencer par l’adoption individuelle des utilisateurs, mais en fin de compte, les accords d’entreprise sont signés, a-t-il déclaré.