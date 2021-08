Le fondateur de Ripple (XRP) critique la SEC américaine pour sa “clarté” crypto Crypto new media

Plus tôt cette semaine au Aspen Security Forum, une conférence annuelle de trois jours pour les dirigeants mondiaux afin de discuter de certains des principaux problèmes de sécurité nationale, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a abordé le manque de clarté entourant l’industrie de la cryptographie et sa réglementation aux États-Unis.

Garlinghouse, qui a commenté la discussion du président de la Security and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler sur la question, qui a pris part plus tôt à la conférence, est personnellement un défendeur dans le procès en cours déposé par l’agence, alléguant que la vente de XRP par Ripple était offre de sécurité non enregistrée d’une valeur de plus de 1,38 milliard de dollars.

Éléphant dans la chambre

« À mon avis, si vous avez affaire à un alcoolique qui ne veut pas admettre qu’il a un problème d’alcool, dire que nous avons une certitude, nous avons de la clarté, c’est comme l’alcoolique qui dit ‘Je n’ai pas de problème ‘. C’est l’éléphant dans la pièce », a déclaré Garlinghouse.

“Pendant des années, je pense que l’industrie de la cryptographie a demandé cette clarté, et hier, nous avons entendu” c’est clair “, a ajouté le PDG de Ripple, mentionnant un paradoxe récent lorsque deux commissaires de la SEC ont déclaré “un manque flagrant de clarté pour les acteurs du marché autour de l’application de les lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques et à leur négociation.

Il a réfléchi à d’autres marchés du G20 comme le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse et Singapour « qui ont été proactifs et engagés » et a souligné que la résolution de la question de la clarté réglementaire est une condition préalable pour les États-Unis s’ils veulent être un leader dans l’espace crypto. .

« En tant qu’entreprise basée ici aux États-Unis, je veux voir les États-Unis prospérer dans ce domaine. Je veux travailler avec le gouvernement américain pour apporter de la clarté, pour apporter une certitude. Mais essayer de fournir cette clarté par le biais de mesures coercitives n’est pas, je pense, la bonne réponse », a déclaré Garlinghouse, dont la société a continué de se développer à l’étranger, tandis que son avancement sur le front intérieur a été interrompu par le procès.

La régulation par le contentieux

Interrogé sur “le moment de la clarté sur la réglementation de la cryptographie”, Gensler a répondu que l’agence a été “très claire sur un tas de choses”, ajoutant que la SEC a porté 75 cas dans le secteur.

Plus tard au cours de la conférence, Garlinghouse a profité de l’occasion pour souligner que 37 de ces cas n’impliquaient pas la vente d’actifs numériques, et 37 autres cas étaient des offres initiales de pièces (ICO), dont beaucoup étaient des fraudes.

« Un seul des 75 implique un actif numérique en dehors d’un ICO. Et pour des raisons évidentes, je ne vais pas trop parler de cette affaire », a-t-il déclaré alors que l’affaire « aberrante » était intentée contre Ripple.

